Online “AQP f@cile”, il nuovo sportello commerciale di Acquedotto Pugliese

“Nuovo. Facile. Comodamente online”. È questo il messaggio della campagna di promozione di AQP f@cile, il nuovo sportello online di Acquedotto Pugliese, ora presente sulla piattaforma internet, per offrire servizi commerciali a misura di cliente.

Linguaggio semplice e veste grafica accattivante sono i punti di forza di AQP f@acile . Il nuovo sportello online è un servizio intuitivo, a disposizione di tutti i clienti, uno spazio realizzato in responsive web design che, come si evince dal nome, si pone l’obiettivo di assicurare con facilità, immediatezza e chiarezza l’accesso ai servizi commerciali AQP. Dalla gestione del contratto, delle fatture e dei pagamenti all’invio dell’autolettura, ogni servizio è disponibile in pochi clic, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone, cellulari e web tv), eliminando i tempi di attesa agli sportelli.

“AQP f@cile consentirà - commenta il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia - di migliorare il rapporto con i nostri clienti ed essere sempre più vicini al territorio. il nuovo sportello commerciale online rappresenta un ulteriore, significativo passo verso i clienti che realizzi una gestione sempre più personalizzata. Un cambiamento, dunque, in cui crediamo fortemente e sul quale riponiamo la nostra attenzione”.

"AQP f@cile è un altro punto saldo nel percorso di innovazione tecnologica da tempo intrapreso - dichiara l'Amministratore delegato di Acquedotto Pugliese, Nicola De Sanctis - Il restyling dello sportello online semplifica il rapporto con il cliente e pone le basi per una nuova modalità di dialogo, una scelta al passo con i tempi".

Per accedere ai servizi basta registrarsi su www.aqpfacile.it, indicando nome utente e password e associando il proprio codice cliente presente in bolletta. Dopo l’accesso, è possibile navigare all’interno della sezione interamente dedicata e richiedere numerosi servizi, dalla fatturazione online, alla domiciliazione bancaria, fino alla consultazione di tutte le bollette e, più in generale, alla gestione completa della propria utenza. Su AQP f@cile è possibile, inoltre, ricevere risposte su argomenti di natura commerciale grazie al servizio automatico AQP Risponde.

Restare in contatto con AQP, da oggi sarà ancora più AQP f@cile.

(gelormini@affaritaliani.it)