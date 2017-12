Oscar Iarussi e il film della vita all’italiana

Un pellegrinaggio laico in 10 località icone della cinematografia italiana, 10 luoghi in cui il “genio” della macchina da presa esalta l’amore che li illumina e ne rende più suggestive le riprese e le inquadrature, diffondendo sui grandi schermi il fascino italiano nelle sue molteplici sfumature e caleidoscopiche sfaccettature.





Parlare di "luoghi" e non di "location". Fissare lo sguardo nella luce dei paesaggi e dei personaggi che li animano. Portare lo sfondo in primo piano, per non relegarlo a mera e suggestiva "cornice". Con Oscar Iarussi e il suo “Andare per I luoghi del Cinema”, Il Mulino - 2017, è l'Amor loci, che si fa Genius loci!

Dieci grani, come quelli di un rosario, per declinare e delineare una “geografia visionaria” di un’Italia palcoscenico del neorealismo, verso cui continuano incessanti le dichiarazioni d’amore ripetute da attori, registi, sceneggiatori e cineasti d’ogni dove.

Dalla Venezia decadente, ma pronta a risorgere come il suo Teatro ‘La Fenice’ alla Roma di Fellini, Mastroianni, Sordi e Pasolini; dalla Palermo con l’ombra della maledizione di Sciascia alla Milano del miracolo economico; dalla Torino tempio italiano della celluloide alla Napoli di Totò e di Eduardo, cartina al tornasole di un Paese costantemente “vivo”; dalla Bari della ‘Vlora’ alla Firenze verace e sublime di Zeffirelli e Monicelli, fino alla Bologna di Gino Cervi e Pupi Avati e alla Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che testimonia la forza del futuro nelle sue radici: l’occhio di bue di Oscar Iarussi si sofferma sull’emozionante bellezza dei luoghi che - al di là di quelli raccontati - rendono unico il Bel Paese: perenne palestra a cielo aperto di creatività, accoglienza e gioia di vivere.





Una visione della vita frutto di sedimenti, contagi, sofferenze, riscatti, forza d’animo e caratteri forgiati dal sole, dal sale e dai venti di un Mediterraneo che l’abbraccia, la coccola, ne smussa le cuspidi e ne arricchisce sapori, cultura, tradizioni e tipicità locali.

Un viaggio in poltrona, capace di emozionare come i baci raccolti da Alfredo per Salvatore in Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Un vero e proprio “Giro nel mondo” della cinematografia italiana - e non solo - accompagnati da un Virgilio d’eccezione come Oscar Iarussi: autentica biblioteca autoctona di un patrimonio inestimabile - come tanti non adeguatamente valorizzati - di questo nostro Paese ricco di contraddizioni, distrazioni e paradossi.

Ecco, i luoghi ricordati e raccontati da Iarussi - insieme ai tanti altri che non hanno potuto trovare spazio in questo “concentrato di cinefilia” e, a mio parere, allo stesso Oscar - rappresentano una delle testimonianze più tangibili di quell’eredità-patrimonio culturale, che la Convenzione di Faro considera come "Insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione", al pari delle "Comunità di eredità-patrimonio", ovvero, "l’insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future".





Parlare di “luoghi” e non di “location”, quindi, per comprendere nel ‘piano americano’ la vera risorsa inespressa del nostro patrimonio: “le persone”. Perché il vero valore aggiunto non risiede solo nelle pietre dei monumenti, nei tesori dei musei o nei colori del nostro paesaggio, ma esso è intimamente conservato nelle persone che lo abitano, ne custodiscono i tesori e ne valorizzano la storia. Anche, e forse soprattutto, attraverso il concerto dei suoni diffusi dai tanti campanili e la fantasmagorica varietà dei mille dialetti.

Grazie Oscar, per avercelo fatto “vedere” alla tua maniera!

(gelormini@gmail.com)