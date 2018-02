Ospedale Foggia, Pancreas: Neurolisi Plesso Celiaco

C'è soddisfazione in Casa Ospedali Riuniti di Foggia per un ulteriore riconoscimento alla ricerca per la lotta al tumore del pancreas e alla professionalità del dott. Nicola Muscatiello della Gastroenterologia di Foggia giunto da oltre Atlantico.



Il tumore del pancreas rappresenta una delle Patologie tumorali in maggiore incremento. Purtroppo questa Neoplasia è difficilmente diagnosticata nelle fasi precoci della malattia e quando viene scoperta è già in fase avanzata. Tra i primi sintomi, certamente quello più invalidante, c’è il dolore che ha un rapido incremento e spesso e resistente alla terapia antalgica.

Per affrontare il dolore Nicola Muscatiello, uno degli esperti con numerose pubblicazioni sul trattamento del dolore neoplastico, si avvale di una procedura che va sotto il nome di Neurolisi del Plesso Celiaco. Tale procedura segue una tecnica molto simile a quella sviluppata da una Azienda Americana per il trattamento di una delle complicazioni della Pancreatite Acuta, ovvero la Pseudocisti del Pancreas, che è una raccolta di materiale che può infettarsi e aggravare il quadro clinico già di per se drammatico

L’innovativo trattamento prevede l’utilizzo di una protesi denominata Hot-Axios, da posizionare mediante guida ecoendoscopica. E consiste nell’impianto di una protesi metallica auto-espandibile, mediante bisturi endoscopico, entrando nel pancreas attraverso perforazione della parete gastrica, consentendo il drenaggio endoscopico di pseudocisti pancreatiche e le raccolte addominali per via trans-gastrica. Il drenaggio dei fluidi e dei materiali pancreatici avviene, quindi, senza il ricorso alla chirurgia consentendo, anche grazie all'ecografia endoscopica, il trattamento di queste patologie con un approccio sempre meno invasivo.

Il device Hot Axios è inoltre estremamente preciso e penetra in sicurezza fino a livello della lesione da drenare. Tale procedura permette inoltre di eseguire alcuni interventi endoscopici direttamente sul pancreas passando attraverso lo stomaco.



Con questa tecnica - secondo il dott. Muscatiello - si apre una nuova frontiera per l’endoscopia, che si avvia sempre più, verso interventi chirurgici mini invasivi attraverso le vie naturali (la cosiddetta “chirurgia che non taglia”).

Già sperimentata con successo nel 2017, questa tecnica è stata nuovamente presentata negli Ospedali Riuniti di Foggia, attraverso un intervento su una paziente che è stata dimessa in terza giornata senza alcuna complicanza .

I vantaggi ottenuti infatti da questa metodica sono: la scomparsa quasi totale del dolore e minore assunzione di terapia antidolorifica, con marcata riduzione di tutti gli effetti collaterali connessi a questi farmaci.

Al momento Hot Axios è utilizzata in Italia solo in alcuni centri come Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo. Nicola Muscatiello è l’unico medico nel Sud Italia ad aver conseguito la licenza, dietro concessione da parte dell’azienda americana produttrice.

La speranza agli “Ospedali Riuniti” di Foggia è che anche grazie a queste nuove procedure endoscopiche, si possa offrire un servizio innovativo e moderno ai pazienti, scongiurando la cosiddetta migrazione sanitaria nei centri del Nord Italia.

“Nel nostro centro oltre a migliorare la qualità della vita dei pazienti, togliendo loro il dolore, è già un successo di per sè - ha dichiarato il dottor Muscatiello - ma se a questo aggiungiamo anche un incremento significativo della sopravvivenza e un intervallo libero dal dolore maggiore, possiamo ben comprendere come la diffusione di questa esperienza è a tutto vantaggio dei pazienti, che presentano delle sofferenze indicibili e che purtroppo sono in numero crescente nel mondo".



"Inoltre aggiungendo la possibilità di un ulteriore trattamento direttamente sul pancreas, mediante questo nuovo device - prosegue Muscatiello - apriamo una nuova frontiera su quella che è la endoscopia. Non solo una semplice procedura chirurgica ma un vero è proprio trattamento interventistico direttamente sulle sede da trattare ”.

L’associazione dei Gastreonterologi Endoscopisti Americani (A.S.G.E.), nello stilare le nuove linee guida americane in “The role of endoscopy in the management of premalignant and malignant conditions of the stomach” (il ruolo dell’Endoscopia nel management delle condizioni premaligne e maligne dello stomaco), ha fatto riferimento al lavoro dell’equipe di Endoscopia guidata dal dottore foggiano e pubblicato nel 2014. Lo studio del Riuniti a cui si fa riferimento confronta due diverse metodiche endoscopiche, la mucosectomia (Endoscopic Mucosal Resection, EMR) e la sottomucosectomia (Endosopic Submucosal Dissection, ESD) in termini di efficacia e profilo di sicurezza nell’asportazione dei tumori gastrici nella loro forma iniziale.

(geormini@affaritaliani.it)