Otranto, si parla inglese tra gli ulivi di Puglia

Imprenditori, manager di importanti aziende, professori universitari, liberi professionisti per otto giorni in un'innovativa esperienza di apprendimento della lingua inglese in Salento, accompagnati da docenti madrelingua provenienti da Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito, Sud Africa, Australia.





L’unica regola è parlare sempre e solo in inglese. Per il secondo anno la Puglia, presso Tenuta Centoporte a Otranto, ospita questo esclusivo programma residenziale. Non serve, secondo gli organizzatori, andare in prestigiose scuole del Regno Unito, si può imparare anche restandosene nel bel Paese, grazie all’innovativa idea di Joe Lang, originario di Nottingham e “pugliese” per amore, che con un gruppo di colleghi madrelingua, dopo anni di direzione ad Oxford di una scuola per soggiorni studio, ha fondato “Speak”, prima azienda in Italia che offre soggiorni di English Language Immersion con madrelingua provenienti da tutto il mondo.

Le prime esperienze si sono svolte in Puglia, Toscana, Piemonte e da quest’anno oltre a quello per adulti, ci sarà il programma per ragazzi “speek teens” in Emilia Romagna, un summer camp in cui gli under 18, senza lasciare l’Italia per viaggi studio, potranno imparare l’inglese divertendosi.





Il metodo “Speak” non prevede lezioni, ma sessioni di libera conversazione e convivenza con madrelingua, che facilitano le attività e incoraggiano a parlare e pensare solo nella seconda lingua. Gli italiani, più di altri, tendenzialmente sono abituati a ragionare prima nella propria lingua madre, poi impiegano del tempo a tradurre mentalmente e solo dopo questa fase provano ad esprimersi con le regole grammaticali che hanno appreso.





Tanti passaggi da fare prima di formulare una frase. Con il metodo immersivo di Speak, invece, l’obiettivo ultimo è quello di innescare processi mentali che non moltiplichino i passaggi intermedi, ma che li eliminino. Per arrivare a ragionare direttamente in inglese, migliorando lingua e fluidità d’espressione molto in fretta.

L’ascolto continuativo, i dialoghi one-to-one, le conversazioni di gruppo, i dibattiti e le presentazioni sono proposte anche sulla base delle esperienze di provenienza dei singoli partecipanti. Attività linguistiche si affiancano a momenti di relax e scoperta della cultura italiana e del territorio, come le escursioni a Lecce o alle grotte di Zinzulusa. Il tutto rigorosamente in inglese tra gli ulivi di Puglia.

(gelormini@affaritaliani.it)