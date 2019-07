Palagianello (Ta), Sanità del territorio: inaugurata la 'Casa della Salute'

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato a Palagianello (Ta) la “Casa della Salute”, un complesso edilizio in via Madre Teresa di Calcutta, di proprietà del Comune e concesso alla Asl di Taranto in parziale comodato. Presenti al taglio del nastro anche l’assessore Cosimo Borraccino, il sindaco Maria Rosaria Borracci, il direttore generale Asl Taranto Stefano Rossi.

“Avere tanti ospedali insicuri e dove non va nessuno, non va bene", ha dichiarato Emiliano, "Una sanità moderna deve disporre di grandi ospedali per le emergenze e le acuzie, di un ottimo sistema di emergenza urgenza e soprattutto di una capillare rete di assistenza territoriale. Per questo abbiamo cominciato a investire tantissimo sulla sanità del territorio. Oggi inauguriamo una struttura bellissima a Palagianello, la Casa della Salute, che può contare su tecnologie e grandi attrezzature che consentono la prevenzione primaria e secondaria. Questi stessi investimenti li stiamo realizzando in tutta la regione”.

Nella Casa della salute sono attivi importanti servizi: prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisiatria e dermatologia, accoglienza e assistenza protesica, igiene pubblica, centro prelievi, continuità assistenziale, anagrafe, prenotazione e Cup.

Per l'occasione, si è svolto un corso teorico-pratico di base di “Videodermatoscopia digitale” per gli specialisti dermatologi che utilizzeranno all’interno degli ambulatori dell’Azienda Sanitaria i nuovi otto videodermatoscopi recentemente acquistati dall’Asl.

Questi nuovi strumenti rappresentano una metodica importante per la prevenzione dei tumori della pelle, in quanto incrementano la sensibilità diagnostica del melanoma, rispetto alla semplice visione ad occhio nudo, permettendo diagnosi sempre più precoci. La tecnologia di ultima generazione utilizzata dai nuovi strumenti diagnostici consente di effettuare mappature di secondo livello con un sistema di scansione total body, per mezzo di una scansione verticale computerizzata con autofocus ad alta qualità cromatica.

Una scelta, quella del management dell’Asl di Taranto, che punta sostanzialmente a favorire la cultura della prevenzione del melanoma. Nel territorio ionico, in linea con i dati nazionali, si registrano tra i 15/16 casi per 100 mila abitanti. Un dato assolutamente sottostimato in virtù dell’assenza di una cultura diffusa delle prevenzioni dei tumori della pelle che, se diagnosticati per tempo, hanno il 98% di possibilità di guarigione.

A fine inaugurazione, il Presidente Emiliano ha incontrato i medici di medicina generale e pediatri del territorio, per condividere i termini di accordo stabiliti nel patto siglato con il Comune di Palagianello e l’Asl di Taranto per la costituzione, all’interno della Casa della Salute, di un supergruppo di medici che, trasferendo i propri ambulatori all’interno della struttura, contribuiranno a raccogliere in un unico spazio tutta l'offerta extraospedaliera del servizio sanitario.

