Papa Francesco a Bari il 23 Feb per chiudere 'Mediterraneo frontiera di Pace'

Papa Francesco sarà a Bari il 23 febbraio per la chiusura dell'Incontro dei Vescovi del Mediterraneo, in programma nel capoluogo levantino dal 19 al 23 febbraio, per moltiplicare gli sforzi nella ricerca di prospettive di pace tra i Paesi che si affacciano e di prossimità sul 'Mare Nostrum'. In particolare sulla necessità di fermarne i conflitti - la cui impennata degli ultimi giorni allarma e inquieta - e gestire l'eterna crisi migratoria.





Il calendario delle celebrazioni presiedute da Francesco in gennaio e febbraio, diffuso dalla Sala stampa vaticana, attesta che il Pontefice tornerà a Bari per la chiusura dell'Incontro di riflessione e spiritualità 'Mediterraneo frontiera di pace', dove celebrerà la Santa Messa alle 10,45.

Dopo il 7 luglio 2018, per l'incontro con i capi delle Chiese e comunità cristiane del Medio Oriente, il Pontefice sarà ancora in Puglia (in precedenza era stato a San Giovanni Rotondo-FG per i 50 anni dalla morte di Padre Pio e ad Alessano-LE e Molfetta-BA per i 25 anni della morte di don Tonino Bello), e in Cattedrale a Bari tornerà a pregare la Madonna a lui molto cara: l’Odegitria.

(gelormini@affaritaliani.it)