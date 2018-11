PASSI approda nei Monti Dauni Fare Comunità in Cooperativa

Saranno i Monti e le Colline Daune la prossima tappa di Passi, il road show di Legacoop Puglia nato per produrre valore e promuovere i territori attraverso forme di cooperazione sociale. Il 15 novembre alle 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Troia (Fg), in una sorta di agora pubblica - aperta a tutti coloro che vogliono essere attori protagonisti dello sviluppo e della crescita del proprio territorio - si svolgerà la fase di ascolto, il primo passo verso la creazione di una cooperativa di comunità.

Sarà proprio questo strumento di partecipazione attiva della cittadinanza, in cui i processi sono dettati dai bisogni della comunità e dalla sua capacità di auto organizzarsi, il tema sul quale i cittadini potranno confrontarsi e esporre idee e lanciare proposte.

Nato in Puglia da una idea di Legacoop regionale, e disciplinato dalla legge regionale n.23 del 20 maggio, 2014, il progetto di sviluppo delle Cooperative di Comunità a cui oggi anche l’Europa guarda con attenzione, ha come elementi fondanti la centralità del capitale umano che diventa soggetto attivo, il valore educativo come sempre accade nei percorsi-motore di spirito civico.

Insieme, è la parola d’ordine, il principio ispiratore della Cooperative di Comunità dove i bisogni condivisi dalla collettività si traducono in forme di organizzazione altrettanto condivise al fine di migliorare la crescita e la qualità della vita della comunità.

“Si tratta di un sistema - afferma Carmelo Rollo, Presidente di Legacoop Puglia – che riporta al centro le persone, con le loro competenze, i loro profili, le loro professionalità in un’ottica di superamento degli individualismi per operare insieme e per il bene comune. Perché il bene comune produce valore anche per i singoli. La potenza della cooperazione, è tutta qui”.

"Nessuno è in grado di valorizzare il proprio territorio meglio di chi lo vive", aggiunge Rollo, "E’ proprio in questa consapevolezza che sono racchiusi la potenza e il valore sociale e civico della cooperazione di comunità”.

Tutti chiamati, dunque, al confronto con gli esperti, a partecipare alla costruzione del percorso: dalle istituzioni alle associazioni (che possono farsi motore di progettualità,) ai singoli cittadini e ad intere categorie e loro rappresentanti per essere parte attiva parte attiva del cambiamento.

