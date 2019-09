Patrizia del Giudice (CPO): "Legge elettorale e parità di genere"

Attraverso una nota sulla legge elettorale pugliese e la garanzia di parità di genere, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Patrizia del Giudice, dichiara: "Abbiamo insediato il Tavolo Permanente quale strumento innovativo e utile a far partecipare alla discussione la società civile, oltre che le varie rappresentanze associative, sindacali, di partito e politiche".

"Non mancheremo di accettare l’invito di insediarci in altri territori - ha sottolineato la presidente - come ci è astato chiesto da rappresentanti istituzionali, dei comuni di Lecce e di Foggia, Termineremo portando un reso conto entro la metà di novembre pv, nuovamente in sede regionale e sulla base delle tre proposte pervenute il tavolo cercherà di fare sintesi per presentare una proposta unica da consegnare alla VII Commissione, affari legislativi presieduta da Erio Congedo".

"Ho sottolineato - ha proseguito del Giudice - che ci è molto pesato dover richiamare, per una ennesima volta, tutte le forze politiche a prendere in considerazione l’applicazione di una legge in grado di favorire le quote di genere, che spiego, assicurerebbe l’equilibrio delle presenze all’interno del Consiglio Regionale, al sesso meno rappresentato, (non amiamo leggere o sentire parlare ancora di quote rosa)".

"Il dibattito si è acceso sino al punto che abbiamo lanciano una provocazione seria: “Non voto uomo”, ove mai non dovessero essere accolte le nostre richieste. A tal proposito, ho evidenziato che la popolazione italiana è attualmente composta da donne per il 52% e che la Presidente Ursula von der Leyen, della Commissione UE, ha ufficializzato le nomine della sua squadra: 13 donne e 14 uomini".

"Vorremmo divenisse un automatismo - ha concluso Patrizia del Giudice - e che non occorrano le leggi, ritenendo tutto questo dignitoso e di autentica civiltà".

(gelormini@affaritaliani.it)