PD, Assemblea Nazionale verso il Congresso: l'intervento di Domenico De Santis

Con l'Assemblea Nazionale, a Roma, prende il via la fase congressuale del Partito Democratico. La Direzione elegge la Commissione, che governerà il partito nei tre mesi di durata del Congresso e che fisserà, nei prossimi giorni, la data delle primarie.

C'è un'ipotesi sulla data del 3 marzo, anche se in molti chiedono di anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati per il voto delle Europee di maggio. Argomento trattato anche dal vicepresidente "pugliese" Domenico De Santis, che ha esortato: "Usiamo il Congresso per trasformare l'opposizione in Parlamento in opposizione sociale. Riaccendere speranze, per non perseguire progetti illusionistici. Riconnettere il partito con le esigenze e le ambizioni degli ultimi, dei deboli e degli emarginati".

Standing ovation per il segretario dimissionario, Maurizio Martina, che nel suo intervento ha sottolineato "C’è bisogno che il Pd metta in campo la sua alternativa a questo governo. Tutti avvertiamo l’insufficienza del lavoro fatto fin qui. Trasformiamo questa insufficienza in una proposta. Se guardo al Paese avverto come voi la strategia folle che Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle degli italiani. Vicende di questi giorni indicano chiaramente il baratro su cui stanno facendo giocare il Paese per interessi di bottega".

Alquanto "evidente" l'assenza di Matteo Renzi, accorato l’appello del governatore del Lazio e candidato alla segreteria Nicola Zingaretti: "Venite a votare alle primarie. A chi scriverà le regole mi permetto di suggerire di far partecipare tutti, eliminando quei due euro per venire a votare, non si deve pagare ma fare una sottoscrizione".

