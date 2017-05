PD, Domenico De Santis Vicepresidente del partito

Dopo la riconferma alla presidenza del Partito Democratico di Matteo Orfini, che ne mantiene "al quadrato" la guida-Matteo, insieme al ri-Segretario Renzi, le nuove vicepresidenze testimoniano l'attenzione verso le mozioni concorrenti nel cosrso di quello da più parti definito un Congresso-lampo: Barbara Pollastrini (mozione Orlando) e Domenico De Santis (mozione Emiliano).





Barese e 35enne, da sempre nelle dinamiche del partito - prima nella Sinistra giovanile e poi nel PD - Domenico De Santis rappresenta una sorta di "Cireneo" della macchina organizzativa, che Michele Emiliano ha voluto anche come consigliere personale in Regione, affidandogli i Rapporti col Parlamento e con gli Enti Locali.

L'elezione a Vicepresidente è il meritato approdo-riconoscimento per il meticoloso lavoro di tessitura e tenuta di equilibri spesso fatto in retrovia, lontano dai riflettori, ed anche per questo ha subito voluto dedicarla al suo amico fraterno scomparso prematuramente - poche settimane fa nel pieno della campagna elettorale per le Primarie - di Stefano Fumarulo, il cui lavoro presioso sul fronte antimafia era altrettanto incisivo, nascosto e apprezzato da tutti.





"Proveremo a determinare la linea del partito puntellandolo a sinistra", ha dichiarato a caldo De Santis, "La vicepresidenza è il segno forte che proveremo in tutti i modi a tenere il partito unito, ma portando avanti con forza i temi della mozione".

La nuova Direzione del Partito Democratico sarà composta da 120 membri, di cui 84 sono i delegati del segretario Matteo Renzi, 24 di Andrea Orlando, 12 per Emiliano. Nove i nomi pugliesi: Teresa Bellanova, Nicola Latorre, Elena Gentile, Ruggiero Mennea in quota Renzi; Francesco Boccia, Dario Ginefra, Gero Grassi e Colomba Mongiello a rappresentare la mozione Emiliano; Michele Bordo per quella di Orlando.

