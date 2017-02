PD, Lacarra: 'Andare oltre le beghe e i personalismi

Un confronto sulle problematiche dei comuni pugliesi per tracciare una linea condivisa, in vista delle prossime elezioni amministrative e garantire omogeneità della coalizione, avendo come schema di riferimento lo stesso che governa il Consiglio Regionale della Puglia.





Alla presenza di gran parte dei partiti che compongono la coalizione di centrosinistra è ripresa l’attività del tavolo politico nella sede del Partito Democratico di via Re David. Un’occasione di incontro per manifestare dubbi e perplessità e prepararsi al meglio alla sfida elettorale che vedrà coinvolti ben 55 Comuni della Puglia (Bari 11, Brindisi 1, Lecce 20, Bat 2, Foggia 15, Taranto 6).

“Dobbiamo superare vecchie questioni, personalismi e rese dei conti - ha detto il segretario regionale Marco Lacarra - e concentrarci su un progetto politico valido e credibile. Nelle alleanze, seppur nelle diversità di orientamento in base alle peculiarità dei territori, occorre trovare una composizione politicamente comprensibile per i nostri elettori e che anche all’esterno non appaia schizofrenica”.





Un passaggio fondamentale sarà stabilire come i territori possano rispondere agli indirizzi del partito e come imporre l’autorevolezza del progetto politico rispetto alle beghe interne che possono verificarsi nelle piccole comunità.

Questo primo tavolo politico dall’insediamento del segretario Lacarra, è stato accolto con grande favore e soddisfazione dei presenti che da tempo auspicavano un momento di confronto. Si è deciso di renderlo permanente per discutere anche delle grandi sfide che la Puglia dovrà affrontare nei prossimi mesi a partire dall’Acquedotto pugliese, all’Ilva di Taranto, al gasdotto fino al Psr e all’agricoltura sociale.

