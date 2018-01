Pensioni, la lettera ad Affari dal foro barese

Si accende il dibattito dopo la pubblicazione dell'articolo di Pietro Francesco De Sarlo sulle pensioni. Riceviamo la lettera, qui di seguito pubblicata, sul malumore in atto nell'avvocatura - non solo barese - a proposito di gestione separata:





Spett.le redazione Affaritaliani. it,

Vorrei porre alla Vs attenzione, nella speranza che possiate informare l'opinione pubblica, di una situazione vergognosa in cui si trovano molti liberi professionisti., i quali stanno vivendo il dramma da oltre tre anni: la c.d. avvocatura di base, quella costituita dai giovani avvocati e da quelli con redditi medio bassi, (per intenderci, quelli che guadagnano poco ma lavorano bene!), unitamente ad altri professionisti quali architetti, ingegneri, dottori commercialisti, medici ecc, conduce una battaglia di legalità, contro le azioni illegittime poste dall'Inps, il quale ci ha iscritto coattivamente alla gestione separata intimandoci il pagamento di contributi e di sanzioni.

Ad oggi si conta che i liberi professionisti raggiunti dalla pretese dell’INPS siano circa 100.000!

Uno sfogo della categoria che si è già concretizzato nelle aule dei Tribunali di tutta Italia, attraverso il deposito di migliaia di ricorsi, alcuni ancora pendenti e molti altri già definiti (in soli due anni) con più di 200 pronunce, sia in primo che in secondo grado, a favore degli Avvocati!

La Gestione Separata è una forma previdenziale di tipo RESIDUALE e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini, con l’intento di dare copertura previdenziale a quelle categorie di professionisti non iscritte ad albi dotati di una Cassa privata.

I professionisti avvocati, invece, sono dotati di un proprio Albo professionale e di una propria Cassa previdenziale di riferimento (cfr. Decreto Interministeriale 28.09.1995 Capo I, art. 2), a cui sono tenuti a versare i relativi contributi (legge 141/92 e legge 576/80).





Secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei Giudici del Lavoro chiamati a pronunciarsi sulla questione che ci occupa, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata non sussiste per coloro i quali siano iscritti ad una cassa previdenziale professionale autonoma e svolgano attività già soggette, pertanto, al versamento di qualunque contributo presso la propria Cassa previdenziale privata.

Il rapporto contrattuale instaurato tra l’avvocato e la Cassa Forense esclude, perciò, ogni possibilità di interferenza da parte dell’INPS il quale continua a pretendere il pagamento contributivo da un soggetto al quale non è in grado di garantire copertura previdenziale dall’Ente pubblico.

Non solo, ma pur volendo aderire alle (seppur illegittime) pretese dell’INPS, i contributi richiesti, in verità, riguarderebbero meno di 5 anni e perciò non ricongiungibili all’Ente professionale di riferimento e di fatto versati a fondo perduto. Una tassazione “trasvestita” da contribuzione, sic!

Ma andiamo per gradi.

Tutto inizia nel 2011 quando l’INPS annuncia un’operazione denominata “Poseidone”, di concerto con l’Agenzia delle Entrate con la quale stila apposito protocollo, per il recupero di oltre 6 milioni di Euro di contributi sommersi attraverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS dei professionisti già iscritti ad un albo dotato di cassa previdenziale, come ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, medici, soci amministratori di società semplici e avvocati;





L’operazione porta all’invio di centinaia di migliaia di raccomandate con richieste di pagamento per somme non versate negli anni 2005 e 2006, molte delle quali già prescritte, causando quindi uno (il primo) spreco di denaro pubblico.

I soggetti coinvolti intraprendono azioni giudiziali in tutta Italia e l’Inps risulta soccombente nella maggior parte dei casi. A tal proposito, per i 22.000 soci amministratori di società semplici interviene anche la Cassazione che ritiene illegittima detta operazione.

Nel 2012, il Governo chiede di bloccare l’operazione poiché risultano poco chiari l’oggetto specifico del protocollo con l’Agenzia delle Entrate, che in caso di estrazione e uso della documentazione fiscale avrebbe costituito una violazione della privacy, e il grave ritardo, al limite della prescrizione, nella riscossione.

Tra giugno e luglio 2015, quando il buco di bilancio Inps arriva ad oltre 40 miliardi di Euro, l’Istituto riprende l’operazione, questa volta denominandola “Poseidone 2”, inviando nuovamente avvisi di pagamento a centinaia di migliaia di professionisti in tutta Italia, ancorché già iscritti ai propri Albi professionali e alle rispettive casse previdenziali.

Le richieste sono in media nell'ordine dei 2.500/3.000 Euro ad avviso (per redditi che difficilmente superano i 10.000 euro annui), arrivando in alcuni casi anche a 30.000, garantendo una sostanziosa iniezione di liquidità per il bilancio ordinario dell’INPS.

Poiché tali versamenti non concorrono ad assicurare alcuna pensione, come tenta di far credere l’Inps, (perché nonostante l'emendamento alla attuale finanziaria, allo stato la ricongiunzione gratuita non è possibile con le Casse private che dovrebbero - e non possono - sobbarcarsi dei costi), i “contribuenti” coinvolti riprendono le azioni giudiziali, ma nonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha visto l'INPS sempre soccombente, l'Istituto continua ad operare per le annualità successive le richieste di pagamento di contributi previdenziali con sanzioni pari a quasi il 100% dell'importo richiesto (sanzioni che in ogni caso non produrrebbe pensione e rimarrebbero nel bilancio ordinario dell'ente).

La cosa grave è che abbiamo di fronte una pubblica amministrazione che in spregio delle norme di diritto, “abusa” della sua posizione dominante.

Lo ha fatto a gennaio 2017, formando il ruolo ed emettendo, in violazione dell’art. 24, comma 3 del D.lgs 46/99, gli avvisi di addebito ed intimando il pagamento di somme già decretate come non dovute da sentenze, da sospensive o comunque non recuperabili per via di giudizi ancora in corso.





Ma non solo. L’Inps ha giustificato “l’errore” come un difetto di funzionamento dei propri terminali, ma non ha posto rimedio annullando le azioni contra legem. Anzi, ha incaricato funzionari e professionisti esterni per la difesa illegittima in giudizio; anche in questo caso è stato giudizialmente condannato con ovvio dispendio inutile di risorse.

Ma vi è di più. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha persino notificato agli stessi avvocati, sia in pendenza di giudizio che di sentenza favorevole per i professionisti, il preavviso di fermo amministrativo sugli autoveicoli per le stesse richieste impugnate in giudizio! Per cui doppio esborso per doppia illegittima azione.

Siamo così arrivati alla Cassazione che il 18 dicembre 2017, purtroppo, con due pronunce a dir posto “discutibili” (le nn. 30344 e 30345), in accoglimento delle motivazioni dell’Inps, ha deciso di stravolgere i principi posti alla base del diritto nonché le sue stesse precedenti decisioni, mettendo in ginocchio professionisti che saranno costretti a cancellarsi dall’albo.

La “singolare” presa di posizione della Cassazione, oltre ad avvalorare l’azione “predatoria” dell’Inps, sancisce il fallimento di tutta quella magistratura che, in primo e secondo grado, ha ritenuto di accogliere nel merito la lotta di tutti quei liberi professionisti coinvolti!

Oggi, la Gestione Separata ha mutato la propria natura “residuale previdenziale” per divenire, inammissibilmente, una gestione sanzionatoria nei confronti dei professionisti che si sono attenuti alle norme stabilite dai propri Enti previdenziali privati di categoria.

In ultimo, nonostante la millantata moratoria “natalizia”, l'Inps ha inviato migliaia di avvisi di addebito (vecchie cartelle) intimandoci pagamenti a cui difficilmente riusciremo a fare fronte se non indebitandoci ulteriormente e tutto questo al solo fine di ripianare un buco di bilancio dell’Inps! Inaccettabile!

Aiutateci a dare voce alla nostra battaglia.

Vi Ringrazio per l’attenzione e allego il video di denuncia della collega Avv. Ilaria Gadaleta che è portavoce in tutta Italia del movimento virtuale NO GS https://www.facebook.com/ 100010268015294/videos/ 570940476591548/

Avv. Giacoma Flora Cassano - Bari

​--------------------------------

Pubblicato in precedenza sul tema: De Sarlo: 'Lo Stato piange miseria e tassa le pensioni'