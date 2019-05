'Peppa' 116 anni di Poggio Imperiale è l'elettrice più anziana d'Europa

E’ stata tra le prime donne a votare al referendum che nel 1946 ha chiamato gli italiani a scegliere tra la Repubblica e la Monarchia. Maria Giuseppa Robucci, nata a Poggio Imperiale (Foggia) il 20 marzo 1903, è l’elettrice più anziana d’Europa e anche oggi ha fatto il suo “dovere”, recandosi alle urne a 116 anni.

“Peppa”, che è anche sindaco Onorario di Poggio Imperiale, vanta il ragguardevole primato di essere non solo la donna più anziana d’Italia, ma anche d’Europa, nonché la terza persona più longeva di sempre nata in Italia (la quinta in Europa), dopo Emma Morano e Giuseppina Projetto. Ma anche la seconda persona vivente più longeva al mondo: prima di lei solo la supercentenaria giapponese Kane Tanaka nata tre mesi prima della nonna pugliese, esattamente il 2 gennaio dello stesso anno.

Maria Giuseppe rivendica con orgoglio di aver conosciuto Padre Pio, al quale è molto devota. Vedova da molti anni, in passato si è occupata del bar del paese assieme al marito, Nicola Nargiso, morto nel 1982.

Ha avuto 5 figli, tre maschi e due femmine, tra cui suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo, che si è trasferita presso la casa di riposo di San Severo per accudire la madre, inoltre è circondata dall’affetto anche di 9 nipoti e 16 pronipoti.

La sua formula, quale elisir longevità: “Mangiare poco e sano, mai un bicchiere di vino e mai una sigaretta in bocca”.

E' propeio vero che "Il futuro è nelle radici!"

(gelormini@affaritaliani)