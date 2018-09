Peruzzelli, le percussioni di Rubino dirette da Grazioli e le visite a Teatro

Prosegue il calendario di Visite Guidate della Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari, alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica.

Venerdì 21 settembre è in programma una visita guidata alle 18.30 e sabato 22 settembre è in programma una visita alle 18.30. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa. I biglietti di ingresso saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

E tra una visita e l'altra, sempre Venerdì 21 settembre alle 20.30, al Petruzzelli è in cartellone il concerto dell’Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Giuseppe Grazioli che vedrà impegnato in qualità di solista il percussionista Simone Rubino.

Il programma propone: Masques et bergamasques, Suite d'orchestre op. 112 di Gabriel Fauré, Emmanuel, Concerto per percussioni ed orchestra di James McMillan e Sinfonia sopra una canzone d'amore di Nino Rota.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.bookingshow.it

Informazioni: 080.975.28.10.

Giuseppe Grazioli, direttore d’orchestra - Diplomatosi in pianoforte con P. Bordoni e in composizione con N. Castiglioni, ha studiato direzione d’orchestra con G. Gelmetti, L. Hager, F. Ferrara, P. Maag e L. Bernstein. Ha diretto le più grandi orchestre italiane e dal 1995, dopo il debutto a Saint-Etienne, svolge un’ intensa attività in Francia, dove ha diretto più di 50 produzioni operistiche. Nel 2002, dopo la direzione del concerto finale del concorso Operalia al Teatro Châtelet di Parigi, P. Domingo lo ha invitato a dirigere Lucia di Lammermoor e Les pêcheurs de perles all’Opera di Washington. Nel 2003 ha diretto per il Teatro alla Scala la prima mondiale di Vita di M. Tutino.

Negli ultimi anni è stato presente nel cartellone del Teatro Regio di Torino, del Carlo Felice di Genova, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro di San Carlo, del Teatro Massimo di Palermo, dell’Opéra de Nantes et Angers, dell'Opéra National de Montpellier, dell’Università di Yale, dell'Opéra de Quebec, dell'Opéra de Saint-Etienne, del Grand Théâtre de Luxembourg.

Nel 2010 ha inaugurato il Festival della Valle d'Itria con l'opera Napoli Milionaria di N. Rota, pubblicata in prima registrazione mondiale su DVD. Fra gli impegni recenti: Tosca a Montreal, L'Italiana in Algeri a Nancy, Semiramide a Saint-Etienne, Il barbiere di Siviglia e Cenerentola a Firenze, Così fan tutte alla Yale University, Carmen e Nabucco a Québec City, L'opera da tre soldi al Piccolo Teatro di Milano, l'inaugurazione del Festival della Valle d'Itria 2016 con La grotta di Trofonio di Paisiello, Lucia di Lammermoor ad Ancona e numerosi concerti sinfonici con prestigiose orchestre italiane e non.

Ha inciso per l’etichetta CPO la prima registrazione mondiale di Quadri di Segantini di Zandonai e diverse composizioni di Rota: l’opera La visita meravigliosa, la musica per orchestra (Choc du Monde de la Musique) e alcuni lavori per il teatro (Lo scoiattolo in gamba, Cristallo di rocca). Nel 2011 ha iniziato a registrare l'integrale delle opere sinfoniche di Rota con l'orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi per DECCA. Nel 2016, sempre per DECCA, è stato pubblicato il CD dedicato all’Opera da tre soldi di Weill e alle musiche di scena di Rota e F. Carpi mentre nel 2017 un omaggio a G. Marinuzzi con la Sinfonia in La e la prima registrazione mondiale della Suite siciliana.





Simone Rubimo, percussioni - Nato a Torino, studia al Conservatorio Giuseppe Verdi e si perfeziona con Peter Sadlo a Monaco di Baviera. Vincitore nel 2014 del Concorso ARD di Monaco di Baviera, ha suonato con l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestra Sinfonica della Hessicher Rundfunk di Francoforte, con la Deutsche Symphonie Orchester di Berlino e l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Simone Rubino ha iniziato la stagione 2016/17 debuttando con i Wiener Philharmoniker durante il Festival di Lucerna, parte del Premio Credit Suisse Young Artist Award. Ha poi tenuto un concerto alla Carnegie Hall, suona con i Muenchner Philharmoniker, con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Honeck , con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e Zubin Mehta e al FestivalWhitsun di Baden Baden.

Sempre al 2016 risale il debutto americano con l’Orchestra Filarmonica di Lexington. Sarà inoltre diretto da Gustavo Gimeno e Tugan Sokhiev. Il giovane percussionista svolge anche un’intensa attività cameristica con i Gruppi “Out of time Percussion Quartet” ed “Esegesi Percussion Quartet”.

Ha inciso il suo primo CD nell’autunno 2016 con il programma Immortal Bach, comprendente opere di Bach, Nystedt, Xenakis e altri compositori. Vincitore di numerosi premi internazionali, è ospite di importanti festival europei: Rheingau Music Festival, Festival di Schwetzingen, Young Euro Classi Festival fra gli altri.

(gelormini@affaritaliani.it)