Petruzzelli, Family Concert Altro 'sold out' domenicale

Il sovrintendente, Massimo Biscardi, ha diche dirsi felice: ancora un "tutto esaurito" per il Family Concert in programma domenica 29 aprile alle 18.00 per l'appuntamento con la musica sinfonica questa volta con la direzione dell' Orchestra del Teatro Petruzzelli il maestro Francesco Rosa.









In programma Ouverture in do minore op. 62 Coriolano dal dramma di Heinrich Joseph von Collin, di Ludwig van Beethoven e Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 «Pastorale», Ludwig van Beethoven.





La rassegna è organizzata dalla Fondazione Petruzzelli in collaborazione con gli Assessorati alle Culture ed al Welfare del Comune e i cinque Municipi di Bari.

L’iniziativa, concepita con l’obiettivo di portare a Teatro una vasta fascia di pubblico, propone un orario pomeridiano , le 18.00 , comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani e un prezzo alla portata di tutti: anche nel 2018 infatti i biglietti costeranno 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.





Informazioni: 080.975.28.10.