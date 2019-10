Petruzzelli, i Family Concert e la Campagna Abbonamenti 2020

A partire da mercoledì 30 ottobre, alle 11.00 al botteghino del Petruzzelli, nei rivenditori Vivaticket e on line su www.vivaticket.it, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti della Stagione d’Opera e di Balletto e della Stagione Concertistica 2020.

La Stagione d’Opera e Balletto propone otto titoli d’opera (fra cui 2 nuove imponenti produzioni di forte impatto visivo e la rivisitazione di un prestigioso storico allestimento) e due grandi appuntamenti dedicati alla danza che si ispirano ai capolavori letterari ottocenteschi. La Stagione Concertistica offre ben 24 concerti.

Tutti i dettagli sono disponibili on line sul sito www.fondazionepetruzzelli.it

I biglietti per i singoli spettacoli d’Opera e di Balletto saranno in vendita dal 3 gennaio 2020, quelli per la Concertistica dai primi di dicembre 2019.

Confermata anche la possibilità di acquistare nel corso di tutto l’anno i buoni regalo REGALOPERA che offrono la possibilità di donare gli spettacoli in cartellone, scegliendo un posto nel settore preferito.

Continuano anche gli appuntamenti del 2019: giovedì 31 ottobre alle 18.00 è in programma un nuovo Family Concert, diretto da Alvise Casellati, con solista Federico Regesta, prima viola dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli.

In programma: Coriolano, ouverture in do minore, op. 62 per la tragedia “Coriolano” di Heinrich Joseph von Collin, Kol Nidrei, per viola e orchestra, op. 47 di Max Bruch (1838-1920), Romanza per viola e orchestra, in Fa maggiore, op. 85 di Max Bruch (1838-1920), Danse macabre, in sol minore, op. 40 di Camille Saint-Saëns (1835-1921) e Una notte sul Monte Calvo, poema sinfonico di Modest Musorgskij (1839-1881).

La rassegna Family Concert è organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propone biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

Il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, ma resterà chiuso per festività venerdì primo novembre, aprendo in questa data solo a partire dalle 18.00 per la vendita dei biglietti del concerto in programma alle 19.00. Il recital del primo novembre vedrà protagonisti due interpreti di fama mondiale: Viktoria Mullova (violino) e Alasdair Beatson (pianoforte). In programma di Ludwig van Beethoven: Sonata n. 4, in la minore, per violino e pianoforte, op. 23, Sonata n. 5, in Fa maggiore, per violino e pianoforte, op. 24 “La Primavera” e Sonata n. 9, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 47 “A Kreutzer”.

Informazioni: 080.975.28.10.

(gelormini@affaritaliani.it)