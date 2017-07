Petruzzelli, Woman to Woman Il jazz al femminile

Nomi che evocano emozioni non solo agli appassionati di buona musica: Cecile McLorin Salvant Music (voce), Anat Cohen (clarinetto), Melissa Aldana (sassofono), Ingrid Jensen (tromba), Noriko Ueda (contrabbasso), Sylvia Cuenca (batteria) e Renee Rosnes (pianoforte, direttore musicale).





Le artiste del gruppo “WOMAN TO WOMAN” si sono imposte sulla scena jazz internazionale, conquistando il pubblico della Philharmonie di Parigi, lo scorso anno, con un cast femminile al 100%, costituito da artiste di primo piano della scena jazz internazionale.

Questo settetto, cosmopolita e transgenerazionale, rivisita la musica jazz tradizionale animandola con le proprie radici musicali. Il loro concerto al Teatro Petruzzelli di Bari, giovedì 6 luglio 2017 - in esclusiva per il Sud Italia - si preannuncia come l'evento jezzistico dell'estate levantina.





"Lottare per l’uguaglianza nel jazz, come in molti altri campi, non è qualcosa di estremo. In realtà questo è il minimo che ci si può aspettare!" ha affermato Cécile McLorin Salvant, parlando di questo progetto decisamente femminista che, come ricordiamo, è stato originariamente presentato alla Philharmonie, in occasione della Giornata per i Diritti della Donna.

