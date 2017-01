Piano riordino ospedaliero definitivo Le polemiche, però, non si placano

Il presidente della Regione Puglia dichiara: "Il piano di riordino ospedaliero è diventato finalmente definitivo. Dopo un'analisi collettiva e partecipata durata esattamente un anno abbiamo finalmente terminato il lungo lavoro di approvazione del Piano che riconvertirà ospedali inutili, pericolosi, che consentivano il sottoutilizzo del personale, in moderne strutture di lungodegenza per malati cronici, in ambulatori diagnostici territoriali e in ospedali di comunità.

Gli ospedali riconvertiti erano il frutto di scelte sbagliate del passato che avevano fatto aprire ospedali in molti comuni consentendo il moltiplicarsi inutile dei primari e dei reparti. Gli ospedali piccoli disperdono il personale che così viene sprecato,lasciando l'organico degli ospedali più efficienti senza adeguato rinforzo.

Si aggiunga che solo grandi numeri per ricoveri ed interventi fanno l'efficienza di una struttura ospedaliera. Un punto nascita sotto 1000 parti all'anno (poco più di tre parti al giorno) non giustifica strutture aperte 24ore su 24 e mette a rischio le puerpere perché il personale non ha sufficiente esperienza dei casi più difficili. Analogamente avere punti nascita e pronto soccorso senza terapia intensiva e sala rianimazione era un rischio troppo grande per la salute dei pazienti.

Anche queste strutture aperte 24 ore su 24 consentivano il sottoutilizzo di personale (anche dei preziosissimi ed introvabili anestesisti) a scapito dei pronto soccorso dei grandi ospedali, gli unici dotati dei reparti per gestire codici gialli e rossi, gli unici che giustificano davvero l'esistenza di un pronto soccorso.

Alcuni ospedali poi sono stati classificati come ospedali di base. Sono ospedali essenziali con pochi reparti dotati di pronto soccorso. In alcuni casi le scelte che abbiamo fatto sono state dolorose. Stabilito che due ospedali vicini non possono essere entrambi di primo livello, è stato drammatico scegliere alle volte tra due strutture eccellenti decidendo se dovessero diventare di base o di primo livello.

Condivido dunque il rammarico dei sindaci e dei sanitari i cui ospedali potevano aspirare ad una classificazione superiore. Ma dovevamo decidere e ci siamo presi la nostra responsabilità.

Ringrazio di cuore il Presidente della Commissione Salute Pino Romano per il lavoro eccellente svolto in questo anno. Mi auguro che revochi le sue dimissioni. Non è certo colpa sua se un paio di consiglieri di maggioranza hanno ceduto alla tentazione di fare battaglie a difesa dei loro ospedali. Non sempre si ha la forza di resistere alle provocazioni ed alle pressioni campanilistiche. E soprattutto ringrazio tutto il centrosinistra che compatto ha approvato il Piano di Riordino e lo ha difeso persino da questi incidenti di percorso. Siamo stati davvero bravi a chiudere con tante delicatezza ed attenzione un percorso così accidentato lasciatoci in eredità da un passato purtroppo tutt'altro che brillante. Andiamo avanti. Adesso il Piano divenga realtà effettiva. Buon lavoro a tutti!"

Immediata la reazione del presidente del gruppo regionale dei Conservatori e Riformisti, Ignazio Zullo: “Il piano di riordino è diventato per il presidente una questione politica. Avevamo qualche dubbio in merito che oggi è una certezza: per un'ora Emiliano ha parlato in Commissione Sanità come se partecipasse a una riunione di maggioranza, come se calcasse un palcoscenico dove regolare i conti con questo o quel consigliere di centrosinistra colpevole di aver osato votare contro".

Michele Emiliano, in III Commissione Sanità - presieduta da Paolo Pellegrino in sostituzione del dimissionario Pino Romano a seguito dell’epilogo della seduta della scorsa settimana, in cui il Piano ospedaliero approvato dalla Giunta regionale il 30 novembre scorso non ha superato l’esame della commissione - aveva appena dichiarato: “E’ legittimo che il piano ospedaliero possa non andare bene per alcuni sindaci (e di riflesso per i loro referenti), così come sono legittimi anche i ricorsi. Quello che non lo è, è approfittare della situazione per fare del marketing politico differenziato”.

Il presidente Emiliano, in Commissione, ha preso le mosse dalla situazione ereditata e dalla immagine “ai limiti dell’irrimediabilità” che la Puglia aveva ai tavoli dei ministeri dalla Sanità e dell’Economia, definita “inaffidabile, ritardataria e scarsamente credibile”. Tant’è che per evitare eventuali sanzioni è stato necessario accelerare sui tempi.

“ll processo di discussione dal basso - ha aggiunto Emiliano - che è un mantra delle mie amministrazioni, ha dovuto tenere conto di queste situazioni”. Nonostante questo, il piano è stato discusso per un anno. La classificazione dei presidi ospedalieri prevista dal D.M. 70/15 è stata interpretata da molti come un processo di declassamento. Invece si è cercato di costruire un sistema con un rapporto ragionevole ospedale di base – ospedale di 1° livello".

"Le chiusure previste avranno luogo con i tempi necessari, a cominciare dal PO di Grottaglie che verrà meno compatibilmente con la costruzione del nuovo ospedale di Taranto. L’assessore ha ricordato “l’invenzione” degli ospedali di base rafforzati, in cui è previsto che le strutture complesse esistenti verranno mantenute fino alla quiescenza degli attuali direttori. Ha giudicato incomprensibile il rilievo di aver favorito la sanità privata, i cui operatori saranno chiamati a breve per il piano di tagli che riguarderanno anche loro".

“Non si possono gestire i rapporti - ha precisato Emiliano - attraverso contenziosi che hanno dato lo spunto al ministero di affermare che la Puglia ha una spesa maggiore al riguardo di altre regioni”. Anche il Pronto soccorso presso la Mater Dei rinviene da un accordo contrattuale fatto dall’amministrazione precedente. “Se non avessimo dato corso allo stesso – ha aggiunto – avremo dovuto pagare milioni di penale a seguito dei cospicui investimenti fatti dalla casa di cura per realizzare il PS”.

Nel giudizio di parifica la Corte dei Conti ha rilevato l’importo eccessivo della spesa farmaceutica, che risulta sopra la media nazionale di centinaia di milioni di euro. “Ci sono situazioni epidemiologiche che la giustificano”, si è chiesto ? Per quanto riguarda la situazione di Taranto ha confermato che si stanno cercando deroghe per spostare risorse senza violare il D.M. 70. Il presidente ha anche evidenziato l’anomalia della situazione dei posti letto nella provincia di Taranto: “come è possibile che la provincia di Foggia abbia quasi il doppio dei posti letto di quella di Taranto” si è chiesto? Ridurre la mobilità sanitaria passiva è un dovere. Se per la Regione è un vantaggio visto che costa di meno, non lo è per i pugliesi che così risparmiano sofferenza, soldi e la propria vita.

“Mi tengo la delega della sanità - ha ribadito - per non consegnarla alla normale prassi: i sindacati devono avere con me l’interlocuzione. La delega la ritengo incarnata nella Giunta regionale che assume le decisioni politiche”.

Sull’integrazione dei medici di base occorre lavorare molto per metterli nella condizioni di essere operativi anche il sabato e la domenica. Un passaggio indispensabile per cominciare ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso. Riconosciuta anche la correttezza del ruolo svolto dalle opposizioni, di cui sono state anche accolte alcune proposte.

“Dobbiamo realizzare qualcosa di titanico – ha concluso Emiliano – in cui il disegno generale deve prevalere su quello particolare. Per fare questo occorre la collaborazione di tutti e, in particolare, della commissione sanità e del suo presidente dimissionario Romano”, che ha condotto i lavori in tutti questi mesi con grande dedizione e perizia, mettendoci la faccia. “Il piano ospedaliero va applicato bene e con determinazione, superando questa fase di impasse”.

