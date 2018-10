Piero Manzo approda in Egitto, la sua pizza conquista anche Sylvester Stallone

Chef della pizza in grado di conquistare (per la gola) attori come Sylvester Stallone: Piero Manzo, originario di San Donaci (Br), è diventato docente di pizza italiana, in Egitto, dopo essere entrato nel Guinness dei primati nel 2015, in occasione dell’Expo di Milano.

“Anche l’attore americano ha chiesto della mia pizza e l’ha ordinata per mangiarla in aereo”, racconta Manzo, entrato a far parte in pianta stabile della Pier 88 Group, proprietario di ristoranti e resort stellati nel Mar Rosso. Nella terra delle Piramidi, la stampa locale è alla ricerca del segreto alla base della pizza impastata da Manzo, con il lievito madre: per lui è un accavallarsi di interviste e video, oltre un incarico di docente a tempo indeterminato, al quale è stato affidato il compito di formare pizzaioli egiziani in vista dell’apertura della catena di pizzerie, rigorosamente italiane. Un solo segreto: “La passione, l’amore per quello che si fa, amore che ovviamente abbraccia il paese nel quale sono nato”.

Non manca mai di ricordare la sua città natale nel brindisino: “Non lo conosce nessuno, questo è vero, ma è da lì che è partita tutta questa splendida avventura, perché a San Donaci ho iniziato a lavorare nella ristorazione. Certo, ho fatto sacrifici, so cosa vuol dire la gavetta, ma non rimpiango nulla”.

Ancora non ci crede chef Manzo: “Con l’acqua e la farina, mi sono ritrovato catapultato su palcoscenici importanti - dice - come quello dell’Elgouna Film Festival: sembrava di essere a Hollywood, per quanti attori e celebrità c’erano. Ho avuto modo di conoscere e scambiare due parole con Patrick Dempsey, Owen Wilson, e posso dire con onore che anche Stallone ha mangiato la mia pizza ordinata per mangiarla in aereo”.

L’esperienza a Elgouna è arrivata a distanza di tre anni dal successo conquistato a Milano: qui, in occasione dell’Expo, ha realizzato la pizza più lunga del mondo, con una squadra di 60 persone: il record è ancora legato alla pizza lunga 1.595 metri e 45 centimetri, impastata con cinque tonnellate tra pasta, pomodori e mozzarella. Ingredienti identici a quelli esportati in Egitto, dove Piero Manzo, ha fatto conoscere e apprezzare anche le pucce. Insegna anche quelle. Ormai, in Egitto, Piero Manzo è un prof a tutti gli effetti

(gelormini@affaritaliani.it)