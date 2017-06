Pisapia (Cp) e Laforgia (Mdp): 'Dal 1 luglio l'alternativa'

Ancora una spina pugliese per Matteo Renzi e per il Partito Democratico: Francesco Laforgia - di Grumo Appula come Sergio Rubini - annuncia l'avvio del cantiere per l'alternativa nella Sinistra italiana: “L’1 luglio costruiremo l’alternativa per i tanti elettori di sinistra che in questi anni avevano perso le speranze", dichiara il presidente dei deputati di Articolo 1 - Mdp a Montecitorio.





Francesco Laforgia conferma la manifestazione organizzata dal Movimento Democratico e Progressista e dal Campo progressista di Giuliano Pisapia, il 1 Luglio in piazza Santi Apostoli, a Roma, e aggiunge: " C’è uno spazio molto largo, in tantissimi è rinato l’entusiasmo. Saremo autonomi e alternativi al Pd perché questo partito, che avrebbe dovuto negli anni guidare il campo del centrosinistra, ha consumato degli strappi drammatici con pezzi della società italiana e del nostro elettorato".

"Il nostro compito è quello di fare il centrosinistra", precisa Laforgia, "con un’attenzione particolare ai temi del lavoro. Il 1 Luglio si aprirà una nuova stagione, per un nuovo centrosinistra, per l'Italia”.





​L'invito diffuso sulle pagine web da 'Campo progressista' dà appuntamento: "In piazza Santi Apostoli a Roma per costruire un nuovo centrosinistra che si candida a governare il Paese. Un campo largo; una casa aperta a tutti i cittadini che con noi accettano la sfida della discontinuità rispetto alle ultime stagioni politiche. Partiamo insieme per costruire una storia nuova. Un progetto autonomo e innovativo, perché c’è tanto bisogno di buona politica".

