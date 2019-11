Plastica, 'no credit' per le bottiglie italiane: sono senza codice a barre

Riciclaggio della plastica ed incentivo alla raccolta: dalla comunità pugliese a Francoforte in Germania, lo sconfortante riscontro al gap che ci separa dal resto dell'Europa sulle limitazioni all'uso della plastica.

"Sembra aver avuto un grossissimo successo una iniziativa dell’ATAC di Roma: per ogni 30 bottiglie di plastica portate nelle macchinette, installate in tre stazioni della metro, si ottiene un biglietto ATAC".

"Siamo veramente stupiti. I politici italiani non hanno proprio voglia di studiare. Basta guardarsi intorno e copiare ciò che fanno in altre città europee. Qui da noi in Germania, per esempio, si riciclano bottiglie con compenso economico da sempre. In ogni supermercato, ci sono 2-3 macchinette che in automatico leggono i codici a barre: 1) 1 bottiglia di plastica, 15-20 centesimi2) 1 bottiglia di vetro, 12-15 centisemi.

Con 30 bottigliette si raccolgono 4-5 euro in cash (non il biglietto del bus), che si utilizzano immediatamente per acquisti nel supermercato.

Le uniche bottiglie che le macchinette scartano sono quelle provenienti dall’Italia, perché non hanno il codice a barre per la raccolta!!!!!!!!!

Dalla Metropolitana allo stadio di Francoforte ad ogni partita, ci sono i poliziotti e decine di persone senza fissa dimora, povere o senza lavoro, con una busta di plastica enorme tra lemani. I ragazzi che passano si disfano delle bottigliette, mettendole direttamente nella busta e le buste sono piene zeppe.

L’incentivo economico influisce sul comportamento economico del consumatore ed è per questo che le leggi di base dell’economia funzionano. Il regolatore, in questo caso il politico, deve solo mettersi a sedere e scervellarsi per intuire come influire sui comportamenti.

(RdS - Francoforte, Germania)