Polignano e Rutigliano per 'Vitantonio De Bellis'

Il Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con il Comune di Rutigliano, il Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea - Bari, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, promuove per il 31 gennaio p.v. una giornata dedicata a Vitantonio De Bellis, servitore dello Stato e Ragioniere generale dal 1919 al 1932.





“La necessità di riscoprire la nostra storia e contemporaneamente di diffondere la conoscenza di esempi positivi di integrità morale e dedizione al proprio lavoro, ci ha spinti a sostenere questo progetto. Vitantonio De Bellis, cui recentemente la giunta comunale ha intitolato una strada, - spiega l’Assessore Marilena Abbatepaolo - è un altro volto poco noto della nostra Polignano. Nell’esercizio delle sue mansioni quale Ragioniere generale, il De Bellis si è distinto per l’onestà e il servizio reso allo Stato italiano. Ancor più oggi, quindi, in un tempo in cui la parola legalità è spesso abusata, il De Bellis può divenire esempio di probità e di integrità morale”.

La giornata è articolata in due momenti.

In mattinata alle ore 9:00 ci sarà l’intitolazione della via a De Bellis con la partecipazione della Fanfara del Comando Scuole dell’A.M. – 3^ Regione Aerea di Bari. La Fanfara si esibirà poi in concerto presso l’Auditorium della SSIG ‘Sarnelli-De Donato’ alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, alle 16:00 (con registrazione dei partecipanti alle ore 15:30) presso la Sala Consiliare ‘Domenico Modugno’ è previsto il convegno dal tema Etica, Legalità ed Efficienza nella Pubblica Amministrazione.





Il programma:

Saluti

Domenico Vitto, Sindaco di Polignano a mare

Carmela Pagano, Prefetto di Bari

Roberto Romagno, Sindaco di Rutigliano

Antonio Decaro, Sindaco di Bari – Città Metropolitana

Antonio Nunziante, Vicepresidente della Regione Puglia

Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Anna Cammalleri, Direttore generale USR Puglia

Giovanni Di Monde, Direttore regionale INPS Puglia

Vincenzo Capobianco, Direttore regionale Agenzia Demanio Puglia e Basilicata





Interventi

Marilena Abbatepaolo, Assessore Cultura e beni archeologici – Comune di Polignano a mare

Giuseppe Mongelli, Autore pubblicazione su Vitantonio De Bellis

Carmela de Gennaro, Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Puglia

Vito Montanaro, Direttore generale ASL di Bari

Nunzio Angiola, Professore ordinario di economia aziendale – Università degli Studi di Foggia.

Moderatore: Domenico Matarrese, giornalista.

La partecipazione è libera e gratuita.

