'Porti del Mezzogiorno', a Bari il convegno a cura di Assoporti

E’ in programma al Terminal Crociere di Bari il 3 dicembre - a partire dalle 9,30 - il convegno sui Porti del Mezzogiorno organizzato da Assoporti.

Un programma ricco di interventi che vede la quasi totalità dei Presidenti delle AdSP impegnati nel dibattito che toccherà i temi più rilevanti che riguardano la portualità del Sud Italia. Oltre ai Presidenti, interverranno Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti e Andrea Cioffi, sottosegretario di stato per lo Sviluppo Economico. I saluti istituzionali sono affidati al Presidente della Regione Puglia, al Sindaco del Comune di Bari e al Comandante del Porto. Il presidente dell'AdSP MAM Ugo Patroni Griffi affronterà il tema: "Il ruolo delle ZES per lo sviluppo dei porti meridionali."

Da tempo si pone l’accento su come e quanto la nascita di Zone economiche speciali (Zes) e Zone logistiche semplificate (Zls) possa svolgere un ruolo importante per accelerare lo sviluppo, creando le condizioni per la crescita delle imprese che operano nelle aree portuali e retroportuali.

“Tutti i parlamentari pugliesi dovrebbero sostenere la richiesta di liberalizzazione dei traffici”, sottolinea Ugo Patroni Griffi, “Una opportunità di sviluppo di porti, Retroporti e Zes che sarebbe delittuoso perdere. Non a caso coraggiosamente iniziata da Guglielmo Minervini, che aveva per primo alzato la voce contro le discriminazioni a danno della portualitá meridionale”.

“Come Assoporti, stiamo lavorando su tutti i fronti - ha commentato il Presidente Zeno D’Agostino - e la portualità del Mezzogiorno va valorizzata. Il nostro convegno ha l’obiettivo di avviare un dibattito importante che proseguirà su tutti i tavoli istituzionali e nelle sedi opportune”.

(gelormini@affaritaliani.it)