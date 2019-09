Potito, il sorriso di Puglia meglio della rabbia di Greta

Si chiama Potito, ha 12 anni, e sfoggia un sorriso 'meridiano' decisamente più accattivante della faccia arrabbiata di Greta, che al Palazzo dell'ONU rinfaccia ai Grandi del Mondo di "aver rubato il futuro" alle generazioni più giovani.

Potito, non ha avuto bisogno del palcoscenico newyorkese per parlare al mondo. Gli è bastato scendere, in caparbia solitudine, nella piazzetta di Stornarella - un piccolo comune in provincia di Foggia (uno dei Cinque Reali Siti, con Stornara, Ordona, Orta Nova e Carapelle) - con un cartellone, su cui ha disegnato una torta farcita con la plastica, per dire la sua contro i cambiamenti climatici, in occasione del Fridays For Future.

A raccontare della protesta "solitaria" di Potito è Massimo Colia, il sindaco del paese sul proprio profilo Facebook: "È ammirevole vedere quanto sia sensibile un bambino di 12 anni che da solo si è appostato in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici, così come stanno facendo migliaia di studenti, oggi, in tutta Italia per aderire al terzo Global Strike For Future".

"Potito ha disegnato un cartellone con una mano tesa che regge una torta farcita di plastica - continua il Sindaco - mi sono fermato a complimentarmi con lui e gli ho chiesto le ragioni che lo hanno portato ad aderire a questa iniziativa. Mi ha risposto: "Noi siamo figli di questa terra e con il nostro comportamento la stiamo avvelenando e non può esistere che un figlio avveleni sua madre".

Potito "buca il video" con amore, altro che la rabbia di Greta Thunberg. E' una sorta di declicazione applicata dell'esortazione senza tempo dell'Arcivescovo di Campobasso-Boiano, Giancarlo Maria Bregantini, che ripete: "Bisogna essere sposi del creato e non amanti". Anche per questo, stigmatizza il sindaco Colia: "Dovremmo prendere tutti esempio da Potito".

La protesta del 12enne ha attirato anche l’attenzione del governatore pugliese Michele Emiliano, a Roma per ritirare in Campidoglio il Premio "Io faccio la mia parte", il quale - rilanciando le note del sindaco di Stornarella - ha scritto: "Potito è il mio eroe pugliese di questo #Fridaysforfuture".

"#Fridaysforfuture per i pugliesi non è solo oggi, ma ogni giorno, da tanti anni - ha sottolineato Emiliano - le nostre battaglie per la difesa dell’ambiente cominciano da lontano e oggi proprio per questo ricevo un importante premio internazionale a Roma, al Campidoglio".

"Cominciano dalla bonifica della Fibronit, di Torre Quetta e dell’ex Gasometro - ha precisato il Governatore -e passano dall’abbattimento di Punta Perotti. Siamo stati noi a promuovere il referendum contro le trivellazioni nel mare Adriatico, riuscendo a limitare i danni. Siamo la terra che sta combattendo per la decarbonizzazione delle nostre imprese, abbiamo avuto un grande riconoscimento dall'Unione Europea perché siamo i redattori di un parere sui cambiamenti climatici che è stato approvato all'unanimità dal Comitato delle Regioni Europee".

"Stiamo facendo una lotta molto forte contro l'utilizzo sbagliato della plastica - ha proseguito Emiliano - che è un bene riutilizzabile e non usa e getta. Questo è il punto: l’usa e getta della plastica va interrotto. E soprattutto siamo una spina nel fianco delle grandi lobby del carbone, del petrolio, dei rifiuti, di tutti quelli che vogliono fare soldi dal disastro ambientale o ancora peggio provocando piccoli disastri. È una tecnica micidiale che distrugge la bellezza e la prospettiva di futuro dei nostri ragazzi. Oggi tutti i ragazzi italiani e del mondo sono per le strade e gliela stanno cantando come si deve, quindi mi sento anche un po' meno solo. Tutta una serie di coincidenze qui in Campidoglio a Roma si stanno incrociando e quindi sono molto contento".

"Nel senso che ho sempre cercato di fare queste battaglie con moderazione e applicando i principi scientifici alle decisioni politiche: non sono un ideologo - ha concluso Emiliano - sono semplicemente un uomo di buon senso che, con l'aiuto di tanta gente esperta, ha cercato di costruire delle politiche di rispetto dell'ambiente. E sta funzionando. Questo premio è stata una sorpresa bellissima. Ed è un premio che va a Potito e a tutta la Puglia, non solo a me".

(gelormini@affaritaliani.it)