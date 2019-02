Premio 'Storie di alternanza' a cura di Unioncamere e CCIAA

Sono state aperte le iscrizioni alla sessione I semestre 2019 del Premio “Storie di Alternanza”, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio. Ci si può iscrivere on line fino al 12 aprile 2019. Si accede alla documentazione relativa alla domanda di iscrizione ed alla scheda di sintesi attraverso una piattaforma telematica; https://www.storiedialternanza.it .

L’iniziativa intende valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro, ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani. Verranno premiati a livello locale e nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli studenti nell'ambito delle esperienze di alternanza (Legge n. 107/2015).

Altro fondamentale obiettivo dell'iniziativa: accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, facendone un’esperienza davvero significativa per l'arricchimento delle competenze degli studenti.

Chi può partecipare:

Sono ammessi a partecipare al Premio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti scolastici di secondo grado che, avendo svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro presso Imprese, Enti, Studi professionali, etc, abbiano realizzato un video racconto multimediale, che illustri l'esperienza realizzata, le competenze acquisite ed il ruolo dei tutor.

Il Premio è suddiviso in due categorie, distinte per tipologia di istituto partecipante (licei/ istituti tecnici e professionali). I percorsi di alternanza dovranno riguardare il I semestre 2019.

Come iscriversi:

Per partecipare al Premio occorre collegarsi al sito https://www.storiedialternanza.it effettuare la registrazione al portale (fatta da un Dirigente scolastico o da suo delegato) e procedere all'inserimento di uno o più progetti. Con l'avvio di tale procedura non saranno prese in considerazione le candidature al Premio pervenute in altre forme.

Sul sito www.storiedialternanza.it, è a disposizione degli Istituti scolastici un manuale per illustrare i passaggi necessari alla registrazione al portale e all’invio dei progetti. Inoltre è previsto un servizio di helpdesk per la risoluzione di tutte le possibili problematiche, scrivendo all’indirizzo e-mail assistenza@storiedialternanza.it, come indicato nella Sezione “Contatti” della piattaforma.

I premi:

L ivello locale

I vincitori del Premio a livello locale saranno proclamati nel mese di maggio 2019 ed i risultati finali saranno resi pubblici sul portale della CCIAA di Bari (www.ba.camcom.it).

Livello nazionale

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di maggio 2019 ed i risultati finali saranno resi pubblici sul portale www.unioncamere.it.

