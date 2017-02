Premio Fondazione Rotary Imprenditoria Meridionale

Anche quest’anno, la Fondazione Rotary per l’Imprenditoria Meridionale intende valorizzare l’impegno ed il merito delle giovani generazioni, sostenendone i progetti di crescita personale e professionale, attraverso l’assegnazione di tre borse di studio riservate a neo laureati residenti nel territorio del Distretto Rotary2120 (Puglia e Basilicata) che abbiano svolto una tesi di laurea sull’imprenditorialità nell’Italia Meridionale.





La Fondazione, come è noto, da tempo promuove la ricerca e lo studio in tutti i campi dell’imprenditoria del Sud anche attraverso il “Premio Franco Interesse”, ed ha bandito, ancora una volta, il “Concorso 2016-2017 per tesi di laurea sull’imprenditoria nell’Italia Meridionale”. Le tematiche indicate riguardano, in particolare, l’etica e l’innovazione nell’impresa.

Per partecipare al Premio, questi i requisiti generali delle tesi senza limitazioni su materie o indirizzi di studio:

- i lavori devono riferirsi in particolare a modelli di sviluppo imprenditoriali, manageriali e gestionali basati su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale;

- esprimere idee innovative e concretezza di obiettivi.

Ulteriore condizione indispensabile: non essere stati destinatari di premi del genere, in contesti rotariani e non.





Il concorso è riservato ai giovani laureati da non più di due anni rispetto alla data del bando, che abbiano studiato in una delle Università italiane e che siano residenti nella circoscrizione del Distretto 2120 del Rotary (Puglia e Basilicata).

Sono esclusi tutti coloro che siano legati a rotariani da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado.





Per partecipare al Premio basta scaricare il bando ed il modulo per la domanda di ammissione al concorso dal sito www.rotary2120.org.

Oppure, richiederli direttamente all’indirizzo della Fondazione: fimprenditoria2120 @gmail.com .

La documentazione dovrà essere spedita con raccomandata a/r o consegnata in busta chiusa alla segreteria della Fondazione in Via Piccinni 33, 70122 Bari, entro le 17,00 del 31 marzo 2017.

Tra i lavori candidati, a seguito della valutazione svolta da una commissione qualificata, saranno individuati i tre vincitori cui assegnare le borse di studio, ma ci sarà spazio anche per segnalazioni e menzioni speciali senza assegno.