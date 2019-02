Primarie Centrodestra a Bari: un botto, circa 14.000 votanti

Chiusi i seggi allestiti in Fiera del Levante a Bari per le Primarie del centrodestra, che indicheranno il candidato unitario, in vista delle elezioni comunali. La sfida è tra i candidati Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia - Noi con l'Italia), Pasquale Di Rella (Forza Italia e Liste civiche) e Fabio Romito (Lega).

Il primo dato sorprendente è l'affkluenza registrata di circa 14.000 votanti (13.794 secondo www.ventiperquattro.it), un'onda lunga che ha creato qualche ingorgo al raffico sul lungomare ed ha riempito il padiglione - Spazio 7 oltre le previsioni. In affanno anche la firma per autenticare le sche elettorali, poco sufficienti a far fronte alla sorpresa di un flusso al di là delle aspettative.

