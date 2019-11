Primarie del Centrosinistra in Puglia: il quartetto in corsa resta integro

Alla fine è stato riammesso anche Leonardo Palmisano, per le Primarie del Centrosinistra in programma a gennaio prossimo, confermando il quartetto di candidature, tra cui decidere chi sarà il protagonista per la corsa alla presidenza della Regione Puglia 2020.

“La nostra coalizione si è completamente riunita - detto Michele Emiliano, unico a non avere l’incombenza della raccolta firme - è la coalizione della Puglia, la sola che non ha sede legale a Milano come la Lega o il M5S, ma che risponde direttamente ai pugliesi. L’unica coalizione che conosce il territorio, che tiene insieme le liste civiche, i partiti ma anche tanta gente che fa politica solo perché vuole migliorare le cose”.

“In Puglia abbiamo costruito questo modello in tanti anni, un modello che non è definibile solo con la parola centrosinistra, ma va ben oltre”, ha proseguito Emiliano, “Rappresenta un unicum in Italia. Qualche volta facciamo arrabbiare i governi, qualche volta facciamo arrabbiare i partiti o quelli che vogliono gettare in mare la povera gente, ma la Puglia è terra di accoglienza, siamo un fenomeno difficile da definire che oggi si riunisce per iniziare la campagna elettorale”.

“Le primarie ci saranno - ha sottolineato il Governatore - le volevo a tutti i costi, perché la legittimazione a candidarsi deve venire dal popolo, dalle persone, i partiti da soli non hanno più questa capacità. I miei avversari alle scorse Regionali sono stati definiti chissà in quale segreteria romana, probabilmente adesso anche la destra estremista definirà il candidato chissà in quale posto, lo stesso farà il M5S. Noi ci teniamo ad avere questa connotazione che passa da un gesto democratico e popolare rappresentato dalle primarie. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando a questo bellissimo percorso democratico – ha concluso Emiliano - qui c’è schierata la Puglia”.

“In queste Primarie per la Puglia”, ha dichiarato una battagliera Elena Gentile, che “torna a sentirsi a casa” e ad affacciarsi nella nuova sede del Consiglio Regionale, ora ubicata nell’omonima via sul lungomare levantino, “nessuno ha la vittoria in tasca. La leadership è contendibile”.

“Sono consapevole delle aspettative, delle speranze e dell'ansia di cambiamento che uomini e donne pugliesi ripongono su di me e di cui mi faccio carico”, ha ribadito l’ex europarlamentare e già Assessore alla Sanità pugliese, “Sono la concorrente più temibile per Michele Emiliano”.

“Per me parlano la storia, il coraggio, la coerenza, i risultati, le conquiste, gli obiettivi raggiunti e la forza della visione di futuro. Ora si parte - ha chiosato Elena Gentile - col cuore e con l’anima!”

Fabiano Amati, anche lui già Assessore regionale, nel ringraziare i suoi 21mila firmatari per la candidatura alle Primarie, ha scritto: “Comincia adesso un periodo di grande impegno, per affermare una proposta diversa di governo per la #Puglia, che porterò avanti con forza e determinazione, senza tattiche, intrighi e politicismo”.

“#Primarie2020 - ha aggiunto Amati - sarà un confronto vero. Io candido un programma, dalla sospensione del pagamento sulle liste d'attesa agli impianti per i rifiuti, passando per la lotta alla xylella e l'Ilva, dove non c'è un piano B”.

Felice e rinfrancato l’outsider Leonardo Palmisano, scampato il rischio esclusione, ha dichiarato con soddisfazione: “Prevale la 'Sostanza'. Ci siamo, e ci saremo. Da oggi parte una bella campagna per le Primarie Pugliesi del Centro Sinistra. Saremo tante e tanti. E da domani inizieremo ad organizzarci per mettere a frutto il lavoro fatto”.

“Sono particolarmente motivato e gratificato - ha poi precisato Palmisano - perché continuiamo a ricevere sottoscrizioni, siamo oltre i 10mila sostenitori. Un gran bel risultato. Davvero un ottimo inizio”.

Incassando anche la prima attestazione di stima sui social: “Questa, di Leonardo Palmisano, è una buona notizia –scrive uno dei suoi sostenitori - io Leo lo conosco bene. Non ci siamo mai persi di vista. È figlio di nessuno, non ha Santi a Roma e nessuno ha mai garantito per lui, a differenza di tanti altri. Ha dato in passato alla sinistra molto più di quanto la sinistra abbia riconosciuto a lui in questi anni. Eppure grazie alle competenze, alla determinazione e al coraggio è ancora in campo per il bene comune e per la Puglia. Io non posso che essere orgoglioso e fiero di averlo difeso anche davanti alle peggiori calunnie”.

Si preannunciano due mesi d’attivismo e do movimento!

