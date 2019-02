Primarie, Salvini, Zingaretti e Meloni in arrivo a Bari

Si avvicinano le date delle Primarie, sia per il centrodestra che per il centrosinistra, e i leader nazionali dei partiti arrivano anche a Bari. In settimana saranno ben tre gli approdi eccellenti con Matteo Salvini (Lega) il 19 febbraio, Nicola Zingaretti (PD) il 20 febbraio e nella stesso mercoledì anche Giorrgia Meloni (Fratelli d'Italia).

Il ministro Salvini sarà a Bari martedì 19 febbraio e terrà un comizio alle 18.30 in piazza Fiume (accanto al Teatro Petruzzelli), per sostenere alle primarie per il prossimo candidato sindaco del centrodestra al Comune di Bari, del 24 febbraio, il candidato leghista, Fabio Romito, che nel frattempo dichiara: “Bari può cambiare, con un sindaco leghista e l'appoggio totale del Ministro dell'Interno questa città sarà ribaltata come un calzino, sarà messa in sicurezza. Amo Bari e voglio battermi per liberarla dagli incapaci, che negli ultimi 15 anni l'hanno maltrattata e umiliata”.

Mentre il 20 febbraio all’Hotel Excelsior, arriva Nicola Zingaretti - in corsa alle primarie per la segreteria nazionale del Pd - per partecipare alla presentazione insieme all’autore di “Sicurezza è libertà. Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura”, il libro di Marco Minniti.

Appuntamento che vedrà la partecipazione di Michele Emiliano, che dopo il rinvio della data per le primarie relative alla candidatura alla presidenza della Regione, sottolinea: "La frattura si deve ricomporre. La sinistra ha bisogno di unità, perché siamo già pochi in partenza, quindi se ci dividiamo è chiaro che questa impresa è impossibile".

Nel contempo, Francesco Boccia - deputato PD e sostenitore alle primarie, con la sua mozione #aporteaperte, di Nicola Zingaretti – sul suo profilo social scrive: "Il PD riparte dai pilastri di una sinistra moderna e riformista. Per tre mesi abbiamo girato l’Italia chiedendo a chi ci credeva ancora di restare nel PD o di iscriversi per la prima volta anche on line, aiutandoci a ricostruire un partito a porte aperte che ripartisse da lavoro, scuola e ambiente”.





“L’annuncio fatto da Nicola Zingaretti, a 'In mezz'ora' su Rai Tre – precisa Boccia - sul voler convocare gli stati generali proprio su Scuola, Lavoro e Sostenibilità Ambientale confermano il cambio di passo del PD che stiamo costruendo e ci confortano per la scelta fatta nel sostegno a Zingaretti dalle migliaia di nostri militanti. Su questi tre temi - conclude Boccia - si ricomincia finalmente per costruire un PD nuovo, aperto e inclusivo. È la strada giusta".

Anche Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia, sarà a Bari mercoledì 20 febbraio per sostenere la candidatura di Filippo Melchiorre alle primarie del centrodestra del 24 febbraio. L'appuntamento è per le 17 del 20 febbraio in piazza San Ferdinando.

