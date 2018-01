Promozione vini pugliesi 4,4 mln. € dalla Regione

La Giunta regionale pugliese ha dato il via libera al finanziamento dei vini d’Apulia sui mercati esteri,campagna 2017/2018.





Il denaro disponibile ammonta a 5.997.633,43 euro, le richieste di sostegno economico accolte dal Comitato di valutazione sono pari a 4.454.993,95.

Pertanto il contributo è stato assegnato a venticinque aziende e consorzi, tra cui Movimento Turismo del Vino di Puglia con 744.080,00 euro, Varvaglione Vigne e Vini srl 465.250,00, Tenute Fratelli Ciotola 202.663,00, Azienda vinicola Albano Carrisi 183.524,00: quest’ultima riconducibile al cantante Al Bano che dal 2016 è componente del Collegio degli esperti del presidente della Giunta Regione Puglia Michele Emiliano nominati dal medesimo Emiliano.

Quali sono le società, cooperative, consorzi a cui spetta il sovvenzionamento pubblico per la promozione del vino nei Paesi oltre i confini italiani? Vediamo:

- Terre carsiche srl I vini pugliesi conquistano Mosca(progetto) 198.770,00 euro

- Cantina sociale Vecchia Torre Promozione vini dop e Igp 55.372,00

- Consorzio Primitivo Manduria Primitivo nei calici cinesi e americani 174.753,00

- Azienda Le Torri srl Promo Giappone Le Torri 69.871,00

- Spqt Agricola srl Promozione Nero di Troia 48.880,00

- Ati Vinum Apulia Vinum Apulia in Usa 53.550,00

- Consorzio vini doc Gravina Promozione Gravina dop 92.750,00

- Cantine San Giorgio Cantine S.Giorgio in Russia 62.770,00

- Masseria Altemura sas Must Try Salento Wines 159.600,00

- Consorzio Salice Salentino Le vie del gusto dal Salento in

America,Vietnam,Filippine 202.278,00

- Felline società agricola Primitivo in the world 101.106,00

- Movimento turismo vino Puglia Wines of Puglia meet the world 744.080,00

- Agricola società cooperativa Apulia top wines 2018 Usa e Brasil 175.180,60

- Varvaglione vigne e vini srl Vini di Puglia oltreoceano 465.250,00

- Azienda Torrrevento srl Wine promotion 262.000,00

- Aziedna Taurino Cosimo Puglia wines from Salento to the world 124.380,00

- Paolo Leo srl Promozione Salento nostrum 106.150,00

- Sa Tenuta di Emera srl Viaggio dei vini Puglia da Oriente a

Occidente 199.800,00

- Apulia Polvanera Polvanera per Cina Barsile e Albania 135.135,00

- Botromagno società agricola Promozione Gravina Dop 62.000,00

- Tenuta Viglione di G. Zullo Tenuta Viglione per Cina,Canada,USA 146.250,00

- Azienda vinicola Albano Carrisi Il vino del sole in Albania,Russia,Cina 183.542,00

- Tenuta fratelli Ciotola Promozione Torleanzi in USA e Europa 202.663,00

- Azienda vinicola Rivera I vini di Federico nel mondo 200.000,00

- Associazione Puglia Rosè Apulia rosato 2.0 228.750,00.