Protezione Civile I-Storms, strategie comuni contro le mareggiate

Nei giorni 12, 13 e 14 giugno la Regione Puglia ospita, presso la sua nuova sede, la riunione operativa del progetto I-STORMS “Integrated sea storm management strategies”.

Il progetto europeo I-STORMS, coordinato dalla Città di Venezia e finanziato dal Programma Interreg ADRION, intende sviluppare strategie comuni per la salvaguardia dell'area adriatico-ionica dalle emergenze delle mareggiate.

Il progetto vede coinvolti 9 partner nell'area adriatica e ionica, che stanno collaborando per migliorare le procedure di allerta precoce e di protezione civile attraverso la condivisione dei dati e delle previsioni, in conformità al Meccanismo di Protezione Civile dell'UE.

Sarà sviluppato un sistema condiviso e interoperabile (I-STORMS Web integrated System - IWS) per consentire un migliore scambio di informazioni tra partner e stakeholder nell'area Adriatico-Ionica ed affrontare le problematiche relative alla gestione delle mareggiate estreme nelle aree costiere dell’Adriatico, anche tramite l’utilizzo di modelli previsionali comuni.

La Regione Puglia partecipa al progetto con la Sezione Protezione Civile. Si prevede l’elaborazione di una mappa della vulnerabilità della costa pugliese e, sulla base di essa, la definizione di possibili strategie per mitigare il rischio per le coste e per i relativi ecosistemi umani ed ecologici.

