Puglia attraente: la Terra delle Gravine si racconta

La Puglia si conferma una Regione attraente. Ottime le performance registrate nel 2016: con 3,7 milioni di arrivi (3,4 milioni nel 2015) e 14,4 milioni di presenze (13,5 milioni nel 2015). I dati diffusi in occasione della Borsa del Turismo di Milano riportano, rispetto al 2015, un incremento sia degli arrivi (+ 9%), sia dei pernottamenti (+7%).





In questo quadro si inserisce la proposta di raccontare uno degli scorci più suggestivi della Puglia, che del turismo ha fatto la sua naturale declinazione economica e culturale,la Terra delle Gravine. Un territorio ampio che va da Laterza sino a Grottaglie, le due città unite anche nel segno della ceramica e della tradizione maiolica, passando da Ginosa, Palagianello e Castellaneta.

Nel mezzo un mondo straordinario da raccontare, fatto di eccellenze naturalistiche, come la Gravina, ovvero il più grande Canyon naturale con i suoi villaggi neolitici, che riprende la bellezza dei sassi di Matera, e con un’offerta per un turismo variegato: amanti della natura, dello sport estremo o chi è alla ricerca della bellezza delle permanenze storiche e architettoniche.





Una vacanza tailor made insomma, da modulare sulla base delle esigenze del turista che ha voglia di scoprire una Puglia nuova. "C’è una ricchezza naturalistica che è ormai patrimonio indiscusso e autentico", spiega Gianfranco Lopane, sindaco del comune di Laterza capofila dell’unione dei comuni riuniti nella Terra delle gravine, "Basta arrivare a Grottaglie, dove le cave di Fantiano sono lo scrigno di un parco naturalistico, in cui olivi secolari e boschi di Pino d’Aleppo sono la cornice di un vero e proprio sistema di grotte e antichi insediamenti spettacolari. Così come di un villaggio neolitico, perfettamente preservato, incastonato nella porzione di gravina nell’area di Ginosa".

Un percorso alla scoperta della cultura e delle tradizioni di questa terra che da ormai qualche anno si sta imponendo non solo per la sua offerta culturale e turistica, ma anche e soprattutto per una proposta gastronomica che del chilometro zero e delle produzioni di qualità sta facendo la sua bandiera gastroalimentare.





"Abbiamo deciso di fare rete - continua il sindaco Lopane - di vivere realmente il bisogno di una strategia comunicativa comune che metta insieme le risorse e aumenti la forza propositiva di piccoli comuni che hanno grandi storie da raccontare".

"È per questo che dal 3 al 6 giugno arriveranno nei cinque comuni alcuni giornalisti espressione di testate nazionali, che si occupano di turismo e che avranno la possibilità di scoprire le opportunità offerte da questa porzione di Puglia che, in vista di Matera 2019, vuole ricoprire un ruolo da protagonista nelle politiche dell’accoglienza e del turismo di qualità".

Bell’Italia, Plein Air, Il Giornale, Dove viaggi del Corriere della Sera, le telecamere di Mediaset e Rai oltre a un importante tour operator nel settore luxury, saranno ospiti per tre giorni per un racconto nuovo di questa terra straordinaria.

