Puglia in testa nei desiderata vacanze, gioisce l'Assessore Capone

Nell'estate italiana la Puglia insieme all’ Emilia Romagna domina la top10 delle destinazioni preferite e riempe di gioia l'Assessore al Turismo, Loredana Capone, che annuncia: "Un'estate di fuoco per la Puglia, al lavoro per un’accoglienza sempre più attenta alla domanda dei turisti contemporanei”.





Al primo posto c'è Gallipoli che ogni anno continua ad accumulare record di affluenze estive. Mentre al sesto posto troviamo Polignano a Mare e al nono posto Lecce nella speciale classifica di TripAdvisor del Summer vacation value report 2017, che svela la top 10 delle destinazioni estive scelte dagli italiani, basandosi sulle ricerche di prenotazione di hotel effettuate sul portale dall'inizio della primavera.





“La classifica di Trip Advisor lascia ben sperare in un’ennesima stagione estiva caratterizzata da flussi sempre maggiori rispetto all’anno precedente - commenta l'Assessore Loredana Capone - a dimostrazione del sempre maggiore appeal grazie al grande lavoro di promozione della destinazione svolto in questi anni. Lavoro che è proseguito, grazie al piano Puglia 365, in questi mesi mesi con il lancio di una campagna di comunicazione sul mercato italiano, in ripresa dopo un periodo di stasi".





"La Puglia è la più ricercata perché anche in estate non significa soltanto vacanza al mare. La nostra carta vincente è quella di poter offrire ai viaggiatori e ai turisti un entroterra molto ricco dal punto di vista artistico, culturale ed enogastronomico da abbinare alla classica vacanza al mare".

"I nostri borghi, la nostra campagna, le nostre masserie, le ciclovie - sottolinea l'Assessore Capone - hanno una loro unicità ed autenticità e si trovano vicino al mare, consentendo numerose esperienze di viaggio per chi vuole comunque una vacanza al mare. Stiamo diventando una destinazione matura e dobbiamo essere all’altezza delle opportunità che il mercato ci offre con un impegno per una migliore accoglienza e l’offerta di prodotti sempre più in grado di rispondere alla domanda dei turisti contemporanei”.

​(gelormini@affaritaliani.it)