'PugliaPartecipa' l'adesione progettuale di Comuni, Scuole e Associazioni

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si dichiara più che soddisfatto, intervenendo alla presentazione dei primi risultati dell’Avviso regionale #pugliapartecipa: “C’è stato uno straordinario successo nella risposta dei pugliesi al bando sulla partecipazione PugliaPartecipa. Significa che 124 aggregazioni in Puglia hanno presentato progetti per consentire ai loro cittadini e ai loro soggetti di riferimento di discutere problematiche di particolare interesse per le loro comunità. Significa inoltre che c’è un gran bisogno di discussione".

E poi ha aggiunto: "Con questo sistema consentiremo - innanzitutto ai Comuni, che hanno un ruolo primario nella legge sulla partecipazione - ma più in generale a tutti i soggetti che hanno desiderio di aprire consultazioni su grandi opere pubbliche impattanti sull’ambiente, ma anche su decisioni su come riorganizzare il traffico in città e tutti i grandi temi di pubblico interesse".

"La partecipazione - ha proseguito Emiliano - serve anche alla pianificazione strategica, cioè a consentire alle istituzioni, Regione in primis che deve scrivere il piano di sviluppo regionale, che è il piano strategico della Regione, di capire molte cose che dal palazzo dove stiamo non si vedono".

"E’ difficile, anche per il più mobile dei presidenti di Regione riuscire a fare tutto da solo: serve la partecipazione per trasmettere non solo informazioni e dati, ma idee e elaborazioni che consentiranno di stabilire dove dovrà andare la Puglia negli anni futuri, dalle cose più piccole di quartiere alle cose più grandi che sono la visione della Puglia nel mondo".

"Tengo a precisare che avvieremo importanti processi partecipativi che riguardano il nuovo piano di sviluppo regionale, il bilancio sociale e di genere e un town meeting con i sindaci pugliesi sull’attuazione del Programma di governo. Proporrò quindi al Consiglio Regionale, che è molto sensibile in materia, di raddoppiare il finanziamento attuale che è di 350mila euro, perché il desiderio dei cittadini pugliesi di partecipare alla risoluzione dei loro problemi ha bisogno di un sostegno economico”.

"L’avviso ha avuto un grande successo di partecipazione che in poche settimane ha visto mobilitarsi decine di realtà pugliesi sia istituzionali che del mondo sociale", ha segnalato Titti Caterina de Simone, "Ricordiamo che #Pugliapartecipa è il primo bando promosso dalla Regione Puglia per cofinanziare con un massimo di 20 mila euro per ciascuna proposta, processi partecipatici promossi da Comuni , Enti del terzo settore, associazioni, scuole e Università, in virtù della legge regionale sulla partecipazione approvata nel 2017 (legge 28/2017)".

"La legge sulla partecipazione, di cui questo avviso rappresenta uno strumento concreto a disposizione dei territori e delle comunità locali - ha ribadito de Simone - è uno dei punti più qualificanti di tutto il Programma di Governo. I processi partecipativi che saranno ammessi a finanziamento, andranno ad integrare il Programma annuale della partecipazione, approvato nei mesi scorsi dalla Giunta regionale".

Alla conferenza di presentazione hanno partecipato Titti De Simone, consigliera del Presidente per l’attuazione del programma, il vicepresidente di Anci Puglia Francesco Crudele, Gianluca Vurchio di Anci Giovani e i sindaci di Bitonto, Giovinazzo e Acquaviva, Michele Abbaticchio, Tommaso De Palma e Davide Carlucci, la Dirigente regionale Antonella Bisceglia.

"E' stato per me un onore - ha detto Gianluca Vurchio - intervenire, come Coordinatore di Anci Giovani Puglia, assieme al Presidente Michele Emiliano, per esporre gli straordinari risultati ottenuti sul bando dei processi partecipativi pugliesi. Davvero un successo. Un lavoro egregiamente gestito da tutto l'ufficio partecipazione della Regione e con grande tenacia dall'amica Titti Caterina de Simone, con cui ho avuto il grande piacere di lavorare assieme, girando la Puglia dal Gargano al Salento".

"Adesso occorre non vanificare quanto costruito sino ad ora - ha sottolineato Vurchio - dando possibilità anche ad altri enti di poter presentare i propri progetti sulla partecipazione, rinforzando la misura con più fondi in bilancio regionale ed aprendo un nuovo bando regionale. Una bella pagina di politica partecipativa".

"La Commissione Pari Opportunità Regione Puglia - ha dichiarato la sua presidente Patrizia del Giudice - ha voluto e ha partecipato al bando #PugliaPartecipa. Il progetto è ambizioso e ciò che che più ci è piaciuto, è stato ciò che abbiamo vissuto nel rafforzare le relazioni per costruire il nostro Partenariato".

(gelormini@affaritaliani.it)