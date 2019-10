Radici Future, nasce nuova collana 'I Formiconi' diretta da Iarussi e Martino

Una presentazione informale per una collana che invece celebra chi ha formalmente cambiato il nostro Sud. Arriva “I Formiconi”, la nuova collana editoriale della cooperativa Radici Future Produzioni, ispirata alle parole e al famoso popolo di formiche di Tommaso Fiore.

Una collana dedicata alla Puglia e all’intero Sud fatto di terre e mare, di folgorazioni e distacchi verso un altrove meno avaro di modernità. Terre e mare di arrivi, di attraversamenti, di ritorni; dove la modernità ha incrociato nuove strade o generato esperienze inedite di conoscenza e di riscatto.

In questo orizzonte di partenze, permanenze e approdi illuminanti, si colloca la nuova collana che sarà presentata alla stampa martedì 15 ottobre 2019, alle 12.45, nel bistrot letterario Portineria 21 in via Cairoli 137-139 a Bari.

Una conferenza/aperitivo per conversare su una collana che segnerà la memoria di ciascuno , diretta dal giornalista Oscar Iarussi e dal professore Pasquale Martino. Saranno loro a presentare “I Formiconi” insieme con Leonardo Palmisano presidente della cooperativa Radici Future.

“I Formiconi” si occuperà di profili biografici agili e documentati di donne e uomini per lo più del secondo ‘900, “il secolo breve” ma anche lunghissimo, le cui speranze e rovine ancora riguardano tutti. Storie di pugliesi e meridionali di nascita, adozione o azione, e di idee, culture, percorsi, conquiste. Il Sud da non dimenticare e da conoscere, il Sud delle “Radici Future”.

