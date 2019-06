Raissa, la voce del Salento che ispira l’estro di Mad Dopa

L’ho riascoltata in una calma serata d’estate a Porto Cesareo (Le), in occasione della IV edizione del Premio Virtù e Conoscenza, tra il solstizio e la notte di San Giovanni, e l’ammirazione è cresciuta. Ne avevo apprezzato già timbro, forza e tonalità - meno mature di quelle odierne - qualche anno fa, tra un’immagine del dio Thoth e un riflesso del Mar Ionio che qui è particolarmente suggestivo nelle sue trasparenze.

Raissa Del Prete è la voce di un Salento nuovo: più completo, intraprendente, forte e ricco di contaminazioni meridiane, plurale nella declinazione delle sue espressioni artistiche. D-ISTANTI è il nuovo singolo di Raissa, ora ufficialmente in tutti gli stores digitali

La nuova interpretazione di Raissa, impreziosita dal sodalizio in atto con la firma del rapper e produttore salentino Cristian Iacobazzi, in arte MAD DOPA, sancisce l’unione consolidata e vincente tra i due artisti, nata esattamente un anno fa, con l’uscita del singolo bellissimo “Luci nella città”.

“Non si pensava di continuare - dice Raissa - e invece suoniamo talmente bene insieme, che sarà un disco intero a portare la firma e la produzione di MAD DOPA. “Luci nella città”, infatti, segnerà l’inizio di un “concept-album” dedicato ai super-eroi di ogni giorno, a coloro che lottano per trovare il giusto senso di appartenenza, a partire da quei genitori che vivono battaglie per mantenere in vita i propri figli, per arrivare a coloro che quotidianamente lottano contro ogni male”.

D-ISTANTI è un singolo fresco, estivo, ma non banale. Dove è evidente la cura dei testi, che per i due artisti è fondamentale. “Lanciare un messaggio - sottolinea MAD DOPA - è un gesto ambizioso, che richiede senso di responsabilità. E’ una delle tante ambizioni della passione artistica. Non sempre ci si riesce, ma forza e speranza non ci mancano”.

“D-ISTANTI ha un significato importante ed ambivalente - riprende Raissa Del Prete - ovvero la condizione contrastante d’amore e difficoltà che spesso le coppie vivono, soprattutto al giorno d’oggi dove ognuno afferma in primo piano la sua personalità. Spesso le donne tendono a concludere in anticipo e ad idealizzare molto prima un sentimento, riescono a materializzarlo, a guardarlo anche con gli occhi del futuro. L’uomo, invece, difficilmente tende a sbilanciarsi se non è proprio sicuro di ciò che sta provando”.

Cristian MAD DOPA precisa. “D-ISTANTI parla di distanze appunto e di istanti da vivere. Racconta la rivelazione dell’amore e la sua grande semplicità ma svela anche l’immensa fatica che si fa a raccontarselo. D-ISTANTI risuona l’importanza della comunicazione, di quanto sarebbe davvero più facile “parlare” con la verità, piuttosto che lasciarsi convincere dall’orgoglio che è più semplice scappare che tenere insieme un sentimento”.

Un’altra accattivante e avvincente tappa del precorso di questa coppia di artisti salentini capace di raccontare l’amore e i sentimenti, quelli puri, quotidiani, “Quelli ai quali molto spesso non crediamo, perdendo gli istanti migliori che la vita possa offrirci”.

Un’evoluzione del discorso avviato con “Luci nella città”, per rivelare l’importanza della verità, quella verità che ognuno dovrebbe dire prima a sé stesso e poi agli altri. “Un testo – ribadiscono Raissa e MAD DOPA - che abbraccia le tematiche importanti della vita, come l’idea di poter morire ogni giorno e rinascere ogni mattino. Testi pieni di “luce”: parola ricorrente e rafforzativa, che vuole innalzare la nostra anima e posarla al di sopra di ogni gesto materiale che inquina le nostre vite”.

Sia D-ISTANTI che ‘Luci nella città’ - firmati Mad Dopa e cantati da Raissa Del Prete - vantano una produzione dalle spalle eccellenti, con musicisti di primo piano del panorama musicale salentino e internazionale. Per cui, se per ‘Luci nella città’ il Maestro Tony Tarantino alle tastiere, Giacomo Spedicato alle chitarre, Donato Costa al Basso e Gianmarco Serra alla batteria, sono stati i gran ciambellani del successo editoriale, il nuovo singolo D-ISTANTI conta sul prezioso contributo della produzione musicale di Enrico Elia e Francesco "Frums" Dettole.

L’orizzonte del Salento si arricchisce di nuova luce e la voce di Raissa è destinata a riverberarne i riflessi melodici più coinvolgenti. Un canto intimo mediterraneo, dal ritmo incessante chiamato “poesia”!

(gelormini@affaritaliani.it)