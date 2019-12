Rappresentanza femminile e pugliese nell'Associazione Italiana Giovani Medici

Il recente congresso nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) si è tinto di rosa eleggendo per il biennio 2020/21 Claudia Marotta, medico igienista ventinovenne. Il vice presidente vicario è la romana Federica Orlando, i vice presidenti Maria Teresa Petti di Napoli e Giulio Insalaco di Catania.

Nel comitato esecutivo e i tra i responsabili nazionali contiamo alcuni giovani pugliesi: Martina Tarantini, coordinatore del Segretariato italiano medici specializzandi (SIMS), Salvatore Fedele, vice coordinatore del Segretariato italiano medici ricercatori (SIMR), Francesco Di Gennaro, responsabile nazionale per la Medicina sociale, Michele Tenerelli, responsabile nazionale per i rapporti con la FNOMCEO.

‘L’obiettivo comune – spiega il gruppo pugliese - è quello di proseguire l’impegno di supporto costante ai nostri colleghi medici, siano questi specializzandi, specialisti, medici in formazione di medicina generale o liberi professionisti, raccogliendo le istanze e le criticità di tutti e identificando nuove prospettive di crescita professionale’.

La Puglia vanta anche, in quota SIGM, la presenza nel Consiglio nazionale degli studenti universitari di Lucilla Crudele, unica rappresentante degli specializzandi, già al lavoro da alcuni mesi con numerose istanze già portate al tavolo del Ministero riguardo i punti critici della formazione post lauream e risoluzione dell’imbuto formativo.

"Accetto il mandato che mi è stato dato dai colleghi con entusiasmo e grande senso di responsabilità’, dichiara la neo presidente SIGM Claudia Marotta, la quale aggiunge che ‘sono molte le sfide, molte le criticità che affronteremo assieme a tutti i giovani colleghi con in mente ben saldi i valori che, da più di dieci anni, il SIGM incarna e con un rinnovato spirito di collaborazione tra tutti i livelli dell’associazione. Nel prossimo biennio, l’Associazione si pone l’obiettivo di essere sempre più presenza vicina e supporto costante ai colleghi giovani medici, siano essi in formazione o da poco entrati nel mondo del lavoro, ma anche portatore di interesse competente e puntuale nei confronti delle Istituzioni che sovrintendono la formazione medica e la programmazione e gestione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Innovazione, equità, universalità e valore, saranno le parole d’ordine di questo biennio".

"La presenza di una rappresentanza attiva e propositiva in seno al Consiglio nazionale degli studenti universitari – si legge in una nota diffusa dal SIGM - è senza dubbio un valore aggiunto al lavoro che il Dipartimento nazionale degli specializzandi si impegnerà a svolgere, grazie al confronto dei tanti giovani in formazione specialistica provenienti dai diversi atenei italiani. L’implementazione delle borse di studio, la formazione adeguata, la programmazione mirata che tenga conto del reale fabbisogno di specialisti e l’inserimento nel mondo del lavoro, sono alcuni dei punti focali sui quali la nostra attenzione è massima’"

Consiglio Esecutivo SIGM 2020/21

Presidente Nazionale: Claudia Marotta

Vice Presidente Vicario: Federica Orlando (Roma)

Vice Presidenti: Maria Teresa Petti (Napoli), Giulio Insalaco (Catania)

Amministratore Nazionale: Flavia Colombo (Roma)

Segretario Generale: Annalisa Napoli (Salerno)

Coordinatore Dipartimento Segretariato italiano per la formazione post-laurea: Federico

Lavagno (Torino)

Coordinatore Dipartimento Segretariato Italiano Medici Specializzandi (Sims): Martina

Tarantini (Bari)

Coordinatore Dipartimento Segretariato italiano medici di medicina generale ed in

Formazione specifica di medicina generale (Simeg): Riccardo Vaccari (Ferrara)

Coordinatore Dipartimento Segretariato Italiano Medici Specialisti e liberi professionisti

(SimSpec): Ambra Masi (Sassari)

Coordinatore Dipartimento Segretariato Italiano Medici Ricercatori (SiMer):

Luigi Cardia (Messina)

Responsabile Nazionale Enpam e Previdenza: Francesco Bencivenga (Caserta)

Responsabile Nazionale per la produzione e la divulgazione scientifico-professionale:

Emanuela Maria Frisicale (Roma)

Responsabile Nazionale Formazione ed Ecm: Matteo Mancino (Roma)

Responsabile Nazionale Rapporti Fnomceo: Michele Tenerelli (Bari)

Responsabile Nazionale per la Medicina Sociale: Francesco Di Gennaro (Bari)

Responsabile Nazionale Giovani Medici nel Mondo: Paolo Parente (Roma)

Responsabile Nazionale per la Comunicazione e Ufficio Stampa: Claudia Viteritti (Torino)

Responsabile Nazionale per la Mobilità Internazionale: Gianmarco Lugli (Firenze).

