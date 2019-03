Robotica nella scuola: prospettive e lavoro

Giovedì 7 marzo alle ore 15,30, nel plesso Verga in via Carabellese 34 Bari, in occasione dell’inaugurazione della III edizione delle gare regionali di Robotica Robocup Jr Academy, si terrà un seminario dal titolo: "Robotica nella scuola: le prospettive in ambito lavorativo"

Interverranno:

Paolo Lino docente controllo robot Politecnico Bari

Michele Turchiano Direttore HR Masmec spa

Salvatore Ercole referente Bosch Bari alternanza scuola-lavoro

Mario Trifiletti Vicedirettore USR Puglia

Carla Palone Assessore allo sviluppo economico

Paola Romano Assessore alle politiche educative

Patrizia Rossini Dirigente scolastico scuola capofila

L’uso della robotica educativa permette di raggiungere risultati positivi nella socializzazione degli alunni e nel metodo di lavoro in gruppo, nello sviluppo dei personali stili cognitivi degli alunni, coniugando il sapere al saper fare, nella motivazione a imparare approfondendo le conoscenze oggetto delle esperienze del laboratorio di robotica, nella motivazione a raggiungere livelli di abilità sempre più impegnativi, mirando a realizzare robot sempre più complessi, nel raggiungimento di competenze solide, grazie alla necessaria integrazione di conoscenze ed abilità che si realizza nel gruppo di alunni.

Ma il risultato che ha un’elevata valenza, soprattutto perché diventa competenza per la vita, è la capacità di trovare una soluzione ai problemi, è la capacità di logica e di ragionamento, competenze queste, fondamentali anche nel mondo del lavoro.

(gelormini@affaritaliani.it)