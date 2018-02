Roselli (FI): 'Le periferie chiedono solo di essere ascoltate'

"Le periferie chiedono solo di essere ascoltate", sollecita Antonella Ida Roselli, candidata di Forza Italia alla Camera nel collegio uninominale Puglia 1, in occasione dell’apertura del suo comitato elettorale nel quartiere Carrassi (Corso Benedetto Croce, 219).









"Darò seguito alla fase dell’ascolto già iniziata nei quartieri Libertà e Japigia", dichiara Antonella Ida Roselli, che dal quartiere Carrassi lancia un “patto di fiducia” con i cittadini, donne e uomini, lavoratori, commercianti, professionisti, piccoli imprenditori sul suo impegno: "Quello di portare le emergenze e i problemi delle periferie di Bari a Roma".

"Eccomi qui - aggiunge la candidata di Forza Italia - anche per tutte noi donne, perchè noi siamo pronte ormai da tempo a metterci in gioco seriamente. Eccomi qui per uomini e donne come me, che lavorano e si impegnano ogni santo giorno e di cui normalmente non si parla, perchè non fanno notizia, ma di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno!"

