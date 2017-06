'Rotta verso Bari' i corsi gratuiti Petruzzelli: "Qui il Mare è di tutti"

Torna “Rotta verso Bari", il progetto ideato dall’assessorato comunale allo Sport in collaborazione con i circoli nautici, le associazioni sportive cittadine e le federazioni di Vela, Canoa e Canottaggio, per promuovere la pratica degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.





La seconda edizione del progetto è stata illustrata dall’assessore allo Sport e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, alla presenza dei rappresentanti delle tre Federazioni e degli otto tra Circoli Nautici e Associazioni che aderiscono al progetto.

“Oggi non vi presentiamo una novità - ha esordito Pietro Petruzzelli - ma un progetto bello al quale stiamo dando continuità, com’è giusto fare quando le iniziative hanno senso e qualità. La seconda edizione di Rotta verso Bari conferma il format dello scorso anno e vede in campo la stessa squadra di circoli e associazioni, con la regia e il coordinamento delle tre federazioni".

"Anche quest’estate - ha aggiunto Petruzzelli - centinaia di ragazzi e ragazze, bambini e bambine baresi avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un corso a scelta tra vela, canoa, canottaggio, windsurf, paddlesurf, kitesurf, surf da onda, deriva e catamarano, da nord a sud del litorale cittadino. Il nostro impegno è quello di garantire a un numero ancora maggiore di ragazzi e bambini, rispetto alla scorsa edizione, la possibilità di vivere un’esperienza formativa a contatto con il mare, dando priorità a quanti l’anno scorso non sono riusciti a parteciparvi".

"Rotta verso Bari ha un valore educativo fondamentale perché fa bene a bambini e ragazzi, che avranno l’occasione di cimentarsi con la pratica sportiva; fa bene alla città, che si aprirà concretamente al mare; fa bene all’ambiente, perché promuove una nuova sensibilità ai temi del rispetto e della tutela del mare”.

Domenica 4 giugno, nel corso dell’Open day del progetto, tutti i circoli e le associazioni saranno aperti dalle ore 9 alle 18 per accogliere famiglie e bambini e mostrare loro le imbarcazioni e le proposte formative. Poi, in base al numero degli iscritti e alle discipline scelte, saranno organizzati i corsi presso i diversi circoli e associazioni, tutti gratuiti e tutti della durata di 20 ore. Le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande.





“Aumentare il numero dei partecipanti è un obiettivo che non possiamo non condividere - ha dichiarato Giuseppe Seccia, presidente del CUS Bari - anche perché lo scorso anno abbiamo registrato una serie di richieste che non abbiamo potuto soddisfare. Avvicinare i più piccoli al mare è la finalità condivisa di Rotta verso Bari che, tra gli altri, ha il merito oggettivo di far sì che Bari non sia più una città che volta le spalle al mare ma che diventi la città che ama il suo mare e insegna ad amarlo anche ai più piccoli”.

“Siamo qui a presentarvi la seconda edizione del progetto - ha proseguito Nicola Sgobba, presidente regionale della Federazione Italiana Canottaggio - perché la prima ha avuto successo, un risultato che si deve a un grande lavoro di squadra che vede in prima linea le associazioni sportive e i circoli nautici, in seconda linea noi federazioni, con un ruolo di coordinamento e di controllo e in terza linea il Comune, che meritoriamente sostiene e promuove l’iniziativa”.

“Siamo contentissimi della nuova edizione di questa iniziativa - ha detto Alessandro Cortese, vicepresidente regionale della Federazione Italiana Vela - che promuove un rapporto sano con il mare e lo sport. Bari è una città molto ricettiva ed è per questo che domani, 2 giugno, al fortino Sant’Antonio, si terrà il Vela day, una giornata di festa organizzata dalla FIV in collaborazione con Kinder + Sport e con le società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela”.





“Il nostro auspicio - ha concluso Flavio Campobasso, presidente regionale della Federazione Italiana Canoa - è che i bambini e i ragazzi che parteciperanno a questa edizione del progetto possano appassionarsi e scegliere di proseguire nella pratica degli sport nautici e che in futuro, anche grazie alla diffusione della pratica sportiva nelle acque cittadine, la nostra città possa disporre di un campo di regata”.

Questi i circoli e le associazioni affiliati alle federazioni sportive, che saranno aperti dalle ore 9.00 alle 18.00, durante l’Open Day di domenica 4 giugno, con l’indicazione delle discipline sportive praticate:

· Il Maestrale

Viale Cristoforo Colombo, Santo Spirito - Vela

· CUS Bari

Lungomare Starita - Canoa, Canottaggio, Vela

· Circolo Nautico

Colmata Marisabella, Porto di Bari - Vela

· Lega navale

Molo Pizzoli Porto di Bari - Canoa, Vela

· Circolo della Vela

Piazza IV Novembre – Vela

· Barion

Molo san Nicola - Canoa, Canottaggio, Vela

· Big Air

Area surf Torre Quetta - Windsurf, Paddlesurf, Kitesurf

· Cat surf

c/o Baia San Giorgio - Windsurf, Paddlesurf, Surf da onda, Deriva e Catamarano

