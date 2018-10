Rudolf Nureyev, genio ribelle al Multicinema Galleria - Bari

Martedì 30 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00), al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63) ultimo giorno di proiezione per "Nureyev. Il genio ribelle che danzava per la libertà", film evento sorprendente e commovente dedicato al più grande ballerino di tutti i tempi a 25 anni dalla scomparsa: Rudolf Nureyev (1938-1993).

In questo straordinario docufilm i registi candidati al BAFTA, Jacqui e David Morris, ripercorrono la vita straordinaria dell’uomo che ha trasformato il mondo della danza diventando un’icona della cultura pop del tempo.

Dalle umili origini alla relazione con l’amata compagna di ballo, Margot Fonteyn, la più famosa Prima Ballerina del Royal Ballet, dal suo rapporto con i Kennedy alle celebri feste con Liza Minnelli allo Studio 54 di New York. Sino ad arrivare, naturalmente, alla rocambolesca fuga in Occidente, evento che ha scioccato il mondo intero, trovando spazio ed eco sui media di tutto il mondo. In un’epoca in cui la guerra fredda tra Russia e Occidente imperversava, Nureyev si è così trasformato in un fenomeno culturale globale.

Unendo filmati mai visti prima, la colonna sonora originale del pluripremiato compositore Alex Baranowski e una serie affascinante di esclusivi tableaux di danza moderna diretti da Russell Maliphant del Royal Ballett, Nureyev propone un’esperienza cinematografica diversa da qualunque altro film biografico mai realizzato prima sull’artista, chiamato dagli amici più cari ma anche da moltissimi dei suoi fan con il soprannome di “Rudy”.

