Ryanair per la Puglia, azione incrociata per il successo turistico

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme al Presidente di AdP Tiziano Onesti e al Chief Commercial Officer di Ryanair, David O’Brien, hanno annunciato le novità nel rapporto con la compagnia aerea irlandese, che prevede per gli anni 2019/2020 di contribuire in Puglia al trasporto di quasi 4 milioni di clienti l’anno da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi, con complessivamente 47 rotte, 30 da Bari e 17 da Brindisi. Alla conferenza hanno partecipato anche gli assessori regionali al Trasporto, Giovanni Giannini, e all’Industria turistica e culturale Loredana Capone.

“Ryanair e Puglia sono un binomio straordinario", ha detto Emiliano, "Ryanair è un partner per la Regione, esiste una amicizia e una solidarietà tra di noi che ha contribuito al successo turistico della Puglia. Questa compagnia continuerà a servire la Puglia, aumenterà il numero dei voli, ma non lo farà più con un finanziamento pubblico bensì attraverso un accordo commerciale con Aeroporti di Puglia. Accordo che Adp potrà allargare anche alle altre compagnie per ottenere gli stessi incentivi per la effettuazione dei voli”.

“Si tratta – ha continuato Emiliano - di un sollievo notevole per il bilancio della Regione Puglia, che spendeva in passato 70 milioni di euro, 12 milioni di euro l'anno, e questo per noi è un risultato molto importante perché in questo modo avremo un abbassamento dei costi ma anche un aumento dei voli”.

“Abbiamo chiesto a Ryanair di esaminare seriamente la possibilità di utilizzare almeno uno degli altri due aeroporti pugliesi, quello di Foggia o quello di Taranto-Grottaglie. Noi naturalmente - ha proseguito Emiliano - speriamo che Ryanair, ma anche altre compagnie, ci facciano offerte, manifestazioni di interesse per questi aeroporti che possono essere ristrutturati e adeguati alle esigenze dei nuovi vettori. Questo perché la Puglia è lunga e quattro aeroporti sono meglio di due”.



“Il capo di Ryanair, David O’Brien ha lanciato un allarme - ha precisato il Presidente - e cioè l'idea che sta balzando a questo Governo italiano piuttosto singolare, di finanziare il buco dell'Alitalia aumentando le tasse comunali aeroportuali".

"Naturalmente noi siamo totalmente contrari a questa ipotesi - ha ribadito il Governatore - perché il modello di trasporto di Ryanair, ma anche di altri vettori, un modello di trasporto regionale (si parte cioè dai capoluoghi di regione o da altri aeroporti regionali e si va direttamente all'estero senza passare dagli hub di Roma o di Milano) è un meccanismo che aumenta il flusso turistico perché ovviamente prendere due aerei anziché uno solo rende più difficile la scelta di andare in alcune località turistiche tra le quali la Puglia".

"Il volo diretto è di fondamentale importanza, se si aumentano le tasse municipali - ha ricordato - si rischia di gravare anche fino al 30 per cento in più di costi per queste compagnie low cost che ovviamente potrebbero essere indotte a smontare i voli regionali e a convergere tutte su Roma. Noi ci opporremo fermamente a questa ipotesi”.

Emiliano ha poi chiarito la relazione, che ora sarà diretta, tra AdP e Ryanair: “AdP ha fatto un accordo bancario per il quale c'è una disponibilità, come succede per tutti i cittadini e le aziende, fino a 60 milioni di credito. Questo a dimostrazione della solidità finanziaria di Aeroporti di Puglia. Dopodiché c'è un accordo che va finanziato da Aeroporti di Puglia, in misura molto inferiore che in passato perché in passato noi abbiamo speso soldi importantissimi ma insostenibili per le finanze della Regione Puglia. La Regione non spenderà più questi soldi, Aeroporti di Puglia dovrà dare questo incentivo nella misura in cui gli è consentito dagli utili che realizzerà”.

“In questi anni di nostra gestione – ha sottolineato infine il Presidente - Aeroporti di Puglia costano meno che in passato, hanno risparmiato moltissimi soldi, stanno stringendo su tutto e con questi ricavi noi pensiamo di potere remunerare tutti quei vettori che ci offriranno dei voli, voli che peraltro provocano utili all'aeroporto sia chiaro, è un'attività economica come tutte le altre e gli aeroporti in Europa devono stare al mercato non possono essere sostenuti con danaro pubblico, altrimenti ci sono infrazioni europee”.

“Da oggi - ha spiegato l’assessore Loredana Capone - voi trovate in Puglia più rotte e maggiori frequenze per Bari e per Brindisi. Le trovate con minor costo per la Regione rispetto a quanto prima investiva e anzi le trovate senza costi diretti per la Regione poiché è direttamente Aeroporti di Puglia che vi provvede, facendo ricorso al mercato finanziario e le trovate senza aumentare le tariffe. Quindi praticamente più rotte e più frequente senza ulteriori oneri per la Regione e senza aumento delle tariffe e per giunta con un aumento dei posti di lavoro”.

“Così - ha proseguito l’assessore - la nostra regione sarà ancora più accessibile, soprattutto nei periodi di bassa stagione, e il brand Puglia potenziato a livello internazionale. Più 199% è, infatti, la previsione sul traffico internazionale della compagnia irlandese da qui al 2024. Un risultato straordinario per la Puglia, che nel 2018 ha visto il tasso di internazionalizzazione arrivare al 25,6% per gli arrivi, con un incremento del +4,3% in soli tre anni".

"Accessibilità, destagionalizzazione, internazionalizzazione, accoglienza: sono queste le azioni strategiche che la Puglia ha individuato, per prima in Italia, in un piano strategico per il turismo regionale “Puglia365. Credo - h concluso Loredana Capone - che se un partner così rilevante a livello economico come Ryanair ha scelto di fare con noi questo tipo di accordo, vuol dire che ha trovato un luogo dove l'investimento può rendere e questo investimento deriva dalla bellezza della Regione e dalla capacità di accoglienza che ha questa Regione”.

“Ryanair, la compagnia aerea più ecologica d'Europa, è orgogliosa di offrire ai visitatori europei in Puglia voli diretti internazionali sulla nostra flotta moderna ed efficiente in termini di consumo di carburante", ha dichiarato David O' Brien, "I visitatori europei sensibili al fattore tempo e attenti all'ambiente evitano di prendere due voli con scalo in un hub per raggiungere le regioni italiane. Ryanair offre ora voli diretti da 47 città in 12 Paesi verso la Puglia e contribuiráal trasporto di quasi 4 milioni di clienti nel prossimo anno presso gli aeroporti di Bari e Brindisi, supportandocirca 3.000 posti di lavoro in loco e il turismo tutto l'anno".

"Per festeggiare la nuova rotta Bari-Cuneo - ha aggiunto O'Brien - abbiamo lanciato un’offerta speciale con prezzi a partire da 19.99 Euro per viaggiare durante il mese di giugno, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di Giovedì (30 Maggio). Poiché queste incredibili tariffe si esauriranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

In occasione della conferenza, Ryanair ha presentato i risultati e le novità per i prossimi anni: "Ryanair, la compagnia n.1 in Italia e in Europa, ha annunciato oggi (28 Maggio) l’operativo per l’anno fiscale 2019/2020, con 47 rotte inclusa la novitá assoluta di Bari-Cuneo, che sarà operata tre volte a settimana a partire da Ottobre 2019. L’operativo 2019/2020 di Ryanair in Puglia contribuirá al trasporto di quasi 4 milioni di clienti l’anno da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi".

L’operativo Ryanair 2019/2020 per la Puglia comprenderà:

A Bari:

30 rotte in totale incluse 5 nuove rotte estive da/per Bordeaux, Budapest,Cracovia, Malpensa e Praga incluse 6 nuove rotte invernali da/per Bordeaux, Budapest, Cracovia, Cuneo, Malpensa e Praga

2.45 milioni dipasseggeri all’anno (+7%)

1.830* posti di lavoro all’anno in loco

A Brindisi:

17 rotte in totale incluse 3 nuove rotte estive da/per Berlino Tegel, Memmingen e Malpensa incluse 4 nuove rotte invernali da/per: Berlino Tegel, Katowice, Malpensa e Parigi Beauvais

1.46 milioni di passeggeri all’anno(+14%)

1,090* posti di lavoro all’anno in loco

I passeggeri e i visitatori della Puglia possono prenotare da ora le ore vacanze fino a Marzo 2020 usufruendo di tariffe ancora più basse e dei miglioramenti del servizio clienti di Ryanair nel 2019, tra cui:

· Tariffe più basse - trova una tariffa più economica entro 3 ore, riceverai la differenza più 5 Euro di credito su MyRyanair

· Puntualità - assicuriamo il 90% della puntualità (escluse cause ATC) o il 5% di sconto sulle tariffe aeree del mese successivo

· Carta per l’Assistenza Clienti - richieste per i reclami EU261 elaborate in 10 giorni, nuovo supporto 24/7, connessione in 2 minuti

· Miglioramenti nell’assistenza - modifiche gratuite alle prenotazioni nelle 48 ore successive

· Progressi Ambientali - programma di compensazione di emissioni del carbonio, partnership ambientali ed eliminazione della plastica in 5 anni

· Nuova “Ryanair Choice” - 199 Euro di quota annuale per posti gratuiti, fast-track e imbarco prioritario per i clienti abituali

· Progressi Digitali - nuova modalità “Trova Tariffe”, biglietti per eventi sportivi, guide turistiche su misura e fruizione mobile più rapida

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Ryanair DAC, Lauda, Buzz e Ryanair UK. Il gruppo trasporta oltre 153 milioni di passeggeri p.a. su oltre 2.400 voli giornalieri da 87 basi, collegando oltre 200 destinazioni in 37 paesi con una flotta di oltre 475 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. entro l’anno fiscale 2024. Ryanair Holdings ha un team di oltre 19.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 34 anni.

