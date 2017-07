‘S. NICOLAVS incensum ’ Le grazie del parfum

Non è affatto facile condensare e racchiudere in una boccettina emozioni, aneliti, bonacce, brezze e tempeste. Paure, timori e coraggio. Forza, fragilità, fede e devozione. O ancora, echi di sirene ammalianti, sciabordii salati e insistenti, riverberi senza riflessi di fasci legnosi - muschiosi e stagionati - di imbarcazioni perennemente in balia dei vortici salmastri della Rosa dei Venti.









Non è facile, ma trovare il modo di “sentire” e “far sentire” i profumi di mare e di terra, per individuare la rotta impalpabile verso l’Infinito, è stata la sfida creativa di tre moderne sacerdotesse del Santo di Mira, che Bari volle, fortissimamente volle, quale suo amato protettore.

Il profumo non si mette, s’indossa! Proprio come un paramento sacro, per rendere più solenne la liturgia della bellezza e del benessere personale.

‘S.NICOLAVS incensum’ è la sintesi di intense ritualità mediterranee, tutte volte alla celebrazione di un “rapimento” che, nell’essenzialità della forza olfattiva, richiama antiche e diffuse contaminazioni meticce, use a elevare lo spirito verso il divino.





‘S.NICOLAVS incensum’ è anche il figlio maschio di tre madri: Luciana Pice, Elise Juarros e Rosa Vaia, maestre della creatività profumiera, che come le “Tre Grazie” del Canova abbracciano ed esaltano, con raffinata sensualità, le tre note inconfondibili e persistenti del nuovo nascituro: la Nota di testa con Bergamotto, Cannella, Peperoncino rosso e Pepe; la Nota di cuore con Rosa, Narciso, Gelsomino, Franchincenso e Laudano; la Nota di fondo con Vaniglia, Franchincenso, Benzoino, Castoreum, Pachouli, Oakmoss e Cuoio.





Oriente, mare, giardini mediterranei e aromi stimolanti senza confini, ma anche dolcezze aspre e sentori lunghi d’essenze speziate, per rinnovane la carica devozionale dell’antico omaggio regale con oro, incenso e mirra.

‘S.NICOLAVS incensum’ di “San Nicola Officina dei Profumi e degli Odori” - Bari, nella sua elegante percezione di moderna manna olfattiva, resta uno e trino nell’evocare Lode, Rinascita ed Estasi.

Ed è pronto per mollare le gomene e disperdersi per le vie del mondo olfattivo, issando la bandiera levantina delle “Mille e una Puglia” e avviando un processo di fidelizzazione verticale, col l’ago della bussola saldamente puntato verso N.

(gelormini@affaritaliani.it)