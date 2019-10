SAIE, Puglia in controtendenza: diminuiscono gli infortuni nelle costruzioni

Dal 2014 al 2018 sono diminuiti del 12,78% le denunce di infortunio in Puglia nel settore delle costruzioni (passando da 1.909 nel 2014 a 1.665 nel 2019). Anche nel periodo gennaio - agosto 2019 è proseguito il trend in atto, con una diminuzione del 3,4% degli infortuni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando dai 944 nel 2018 ai 911 del 2019. (Fonte: dati INAIL Direzione regionale Puglia).

Questi e altri dati sul trend degli incidenti in edilizia, suddivisi per provincia, sono presentati al SAIE Bari, nella sala n. 5 del Centro Congressi in Fiera del Levante, nel corso del convegno ‘L’asseverazione nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile’ organizzato dal CPT (Comitato Paritetico Territoriale) Puglia Centrale e da Inail Puglia.

“I trend riguardanti gli infortuni nel settore edile in Puglia sono positivi - conferma il presidente del CPT Puglia Centrale Nicola Veronico - tuttavia, durante l’evento, presenteremo i benefici derivanti dai percorsi di asseverazione delle imprese edili, in grado di ridurre ulteriormente i rischi di incidenti sui cantieri grazie all’adozione di modelli virtuosi di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro”.

“È evidente - afferma il direttore regionale Inail Puglia Mario Longo - che per affrontare la complessità del fenomeno infortunistico in un settore a elevato rischio come quello edile è necessario ed imprescindibile attuare una strategia di prevenzione che punti sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa, sensibilizzando le aziende proprio nell’ambito dei sistemi di gestione della sicurezza. Un sistema gestionale che si accompagni a orientamenti culturali innovativi può rappresentare la carta risolutiva non solo sul piano della prevenzione degli infortuni, ma anche su quello del benessere organizzativo di un’impresa”.

Dopo i saluti istituzionali di Nicola Veronico e Giovanni Cordasco, rispettivamente presidente e vicepresidente del CPT Puglia Centrale, di Mario Longo, direttore generale di Inail Puglia, Giancarlo Levis presidente CNCPT, Beppe Fragasso, presidente di ANCE Bari e BAT, Iuri Galasso, Antonio Delle Noci, Silvano Penna, segretari rispettivamente di FENEAL Uil, FILCA Cisl e Fillea Cgil Puglia, Angelo Addante, presidente del Collegio dei Geometri di Bari, in programma gli interventi di Lorenzo Cipriani e Luciana Mazzone, rispettivamente Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro e Coordinatrice della Consulenza Tecnica per l’edilizia di Inail Puglia, di Salvatore Rutigliani e Tommaso Amendolara, entrambi tecnici CPT Puglia Centrale. Al termine dibattito e chiusura dei lavori.

L’incontro - la cui partecipazione permette il conseguimento di crediti formativi professionali (CFP) - vuole favorire un confronto sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro tra CPT Puglia Centrale e Inail Puglia con le parti sociali datoriali (ANCE) e sindacali (Feneal, FIlca e Fillea), con le organizzazioni professionali e con ingegneri e geometri che svolgono una funzione strategica nella gestione del cantiere edile.

Il CPT Puglia Centrale è l’ente bilaterale delle costruzioni edili costituito da ANCE Bari e BAT e dalle organizzazioni sindacali territoriali di Feneal, Filca e Fillea per promuovere la sicurezza nei cantieri edili ed è l’ente abilitato per le province Bari e Bat all’emissione dell’attestato di asseverazione.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa del CPT Puglia Centrale: tel. 080 5351334 – e-mail. info@cptbari.it

(gelormini@affaritaliani.it)