Salento, 'Io come Te' Sociale contro violenza

Un percorso di introspezione sociale contro la violenza. È partito a Lecce “Io come Te”, progetto di durata biennale sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Reti di Volontariato 2015, promosso da Agedo Lecce e in rete con le Associazioni Anyway Accessalento, Le Randage, Philos, Fratres, LeA Liberamente e Apertamente, Lila Lecce Onlus, con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, la partecipazione di Polis Aperta e la collaborazione del Centro Servizi Volontariato Salento.





Volto a promuovere una società sempre più orientata al rispetto delle differenze e al contrasto del pregiudizio e delle dinamiche di violenza e sopruso, il progetto intende promuovere l'empowerment dei cittadini e lo sviluppo di un approccio comune nella prevenzione dei rischi e nella diffusione di informazioni e linee guida rivolte a famiglie, genitori e bambini.

“È sotto gli occhi di tutti - dichiara GianFranca Saracino, presidente di Agedo Lecce - una escalation di violenza. La percezione è alimentata non soltanto dai fatti di cronaca nazionale ed internazionale, ma anche da relazioni interpersonali di diffidenza, paura e chiusura, così come si assiste a un aumento della fragilità sociale. Non possiamo però trascurare la realtà, quella che viviamo ogni giorno, fatta anche di Associazioni di Volontariato che offrono un'azione di sponda in questo senso.

Il progetto nasce proprio dalla volontà di mettere in rete le Associazioni che in misura diversa si occupano di inclusione sociale e di contrasto alla violenza e al pregiudizio”. Tra le azioni previste: “Dialogo con le Nuove Generazioni”, che vede il coinvolgimento di 15 Istituti Superiori della Provincia di Lecce, “Centro Ascolto Mobile”, con un numero telefonico dedicato, diversi incontri partecipati, una rassegna cinematografica tematica, un'App informativa e interattiva e una Toolkit.