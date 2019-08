Salento, a Castro il “Premio Castrum Minervae” XIV edizione

La Perla del Salento dischiude il “cuore” del suo borgo per offrire ai turisti, ospiti, visitatori, e, ovviamente, ai propri residenti, una nuova tornata della prestigiosa manifestazione di cui all'oggetto, che si colloca in posizione indubbiamente apicale, vero e proprio fiore all’occhiello, nel novero degli eventi promossi e organizzati per la stagione estiva.

Si scrive “cuore”, nel caso specifico, con riferimento al sito dell’ambientazione, già che non può trovarsi un’accezione maggiormente adatta da abbinare al prezioso slargo, pregno di storia e d’armonia, delimitato, su un versante, dalla facciata nord della ex cattedrale, inclusi i resti dell'antichissima cripta bizantina.

Al riproporsi di ogni edizione, mette in primis conto di rimarcare l'illuminata e lungimirante scelta compiuta nel 2006 dagli amministratori cittadini pro tempore che idearono e decisero di dar vita all'iniziativa e, insieme, di ricordare e porre in risalto le finalità e gli obiettivi del Premio, scritti nella carta istitutiva: dare un riconoscimento a tutti coloro che, con il loro amore, il loro impegno, la loro professionalità, hanno permesso di far conoscere meglio Castro, il Salento e il nostro bellissimo territorio regionale.

Il “Castrum Minervae”, nel fedele rispetto degli anzidetti principi, è andato progressivamente crescendo in spessore e qualità; fra i tanti che ne sono stati di volta in volta destinatari, si citato il compianto Giovanni Semeraro, ex patron dell’Unione Sportiva Lecce, Ernesto Sticchi Damiani (professore emerito dell’Università del Salento), l’attore Franco Nero e Francesco D’Andria, che ha diretto tutte le ricerche archeologiche sul territorio di Castro.

L’edizione di quest’anno, che prevede la consegna ai prescelti di un’opera raffigurante la dea Minerva, realizzata a mano in ceramica maiolica con doppia cottura da un’artista di Copertino, Mariagrazia Strafella, consterà delle seguenti categorie: per il social, per lo sport, per la TV, per l’imprenditoria, per la cultura e sarà, infine, integrata da un Premio Speciale.

La scaletta della manifestazione sarà inframmezzata e arricchita dagli interventi musicali di un Ensemble, costituito ad hoc per il Premio, formato da docenti - solisti di viola, violoncello, violino e percussioni, abbinati a danze, letture e recitazioni. I nominativi dei premiati riecheggeranno direttamente dal palco di Piazza Vittoria.