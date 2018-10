Salento, Luigi Tramonte al 'Panettone Day' di Milano

Un panettone buono, anzi buonissimo. Si produce in Salento e lo firma il maestro Luigi Tramonte, classificatosi quinto su oltre duecento candidature alla finale del “Panettone Day”, la competizione tenutasi a Milano volta a celebrare uno dei prodotti simbolo della pasticceria made in Italy.

A decretare i migliori produttori, una giuria di esperti capitanata da Iginio Massari, tra i più noti maestri del settore. Tramonte, titolare della pasticceria Roxy di Martignano (Le), che ha concorso nella categoria panettone tradizionale, ha così portato a casa un traguardo prezioso, con cui ha guadagnato, altresì, un altro importante riconoscimento: in considerazione dell’alta qualità della sua produzione, riscontrata proprio in occasione della finale del Panettone Day, gli è stato conferito il Premio Speciale Regionale, che ha assegnato al suo panettone il titolo di “Miglior panettone della Puglia”.

I panettoni dei finalisti, compreso quello di Tramonte, saranno esposti nel Temporary Store di Corso Garibaldi a Milano, per tutto il mese di ottobre. L’inaugurazione, prevista per giovedì 4 ottobre, vedrà protagonista il maestro Iginio Massari che condurrà una speciale degustazione. Hanno conquistato il primo posto al Panettone Day i maestri Raffaele Romano per la categoria panettone tradizionale e Piero Bertoli per la categoria panettone creativo.