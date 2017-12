Salento, Paladini guiderà Generazioni LegaCoop Puglia

L'elezione di Roberto Paladini alla guida di gemnerazioni LegaCoop Puglia è avvenuta a Bari, nella sede di Legacoop. L'assemblea dei cooperatori under 40 anni ha eletto 11 componenti del direttivo, una squadra numerosa pronta ad un impegno di 2 anni per valorizzare il capitale creativo e innovativo delle cooperative socie pugliesi.





Il salentino Roberto Paladini è uno degli ideatori del progetto di innovazione sociale "Ecofesta Puglia", la certificazione che riduce l'impatto ambientale degli eventi ed è presidente della cooperativa InnovAction, a cui è stata affidata la progettazione e la realizzazione del primo impianto di compostaggio di comunità e lombricoltura in Italia che è stato avviato a Melpignano.

Paladini è anche referente di CulturAmbiente group, il network etico per l'ambiente di cui fanno parte l'omonima organizzazione di volontariato, l'associazione E.M.S. - Ente Modelli Sostenibili e la stessa InnovAction.

"Con in mente ben saldi i valori del movimento cooperativo come occasione di occupazione dei singoli e sviluppo dei territori in cui si opera - dichiara Paladini - bisogna riappropriarsi di un nostro diritto/dovere, quello di non avere paura di scommettere sul futuro, su progetti che guardano lontano. Nel concreto, punteremo a progettazioni condivise, formazione, interazione tra le cooperative regionali, nazionali e internazionali e diffusione dei nostri valori e della cultura della cooperazione".

