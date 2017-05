Salone del Libro, presentato il "Piano Regionale della Lettura della Puglia”

Ricco il programma di appuntamenti della Regione Puglia al Salone del Libro di Torino. Sabato 19 maggio,alle ore 12.30, allo Spazio Eventi, la Regione presenta il “Piano Regionale della Lettura della Puglia” con Loredana Capone, assessore Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale, Antonella Agnoli, consulente bibliotecaria, Giuseppe Laterza, editore e presidente onorario Presìdi del libro, Giorgio Nisini, scrittore, saggista, ricercatore e docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Maria Concetta Procacci, ufficio stampa.





"La Puglia è la terra dei grandi scrittori, della musica, del teatro, del cinema, ma continua a restare al margine non soltanto delle classifiche nazionali per la percentuale di lettori - sottolinea Loredana Capone, assessore Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali - e per lo stato delle nostre biblioteche, gli orari di apertura al pubblico, la qualificazione e motivazione dei dipendenti. Proprio le biblioteche pubbliche, invece, rappresentano un servizio essenziale per le nostre La biblioteca è una città nella città, un posto per famiglie, un incubatore di processi di inclusione e di coesione sociale, un centro che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini, un luogo capace di stimolare lettura e cultura insieme a cittadinanza e democrazia".





Tra gli appuntamenti pugliesi (Padiglione 2 stand J138-K137) del Salone del Libro di Torino segnaliamo: “Pinuccio e il racconto 2.0”, a cura dei Presìdi del Libro, con Alessio Giannone sul futuro dei contenuti attraverso i social media; Chiara Dell’Acqua e Lucia de Marco presentano “Come faccio senza di te?” (Progedit); “L’Europa e letterature di periferia” è il titolo del progetto europeo a cura di Stilo editrice, ne parlano l’editore Vito Lacirignola e Marianna Carabellese; altro tema della terza giornata “Comunicazione politica alle origini della Repubblica” (Edizioni Dal Sud) con Vito Antonio Leuzzi e Raffaele Pellegrino. Poi è la volta di Francesco Marocco e Mario Desiati che si confrontano su Stati Uniti e Germania, a seguire si parla di Balcani con Giuseppe Laterza e Danilo Sbrana, autore di “Skanderbeg l’aquila Balcanica” (Laterza), e la poesia romena di Geo Vasile “Repere perene in poezia romana” (Falvision).

Da non perdere:la lectio magistralis di Gianrico Carofiglio “La ribellione della bellezza”.