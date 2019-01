San Giorgio Jonico, tecnologia pugliese per gli aerei Boeing

L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, interviene con una nota diffusa sull'insediamento industriale della LMC Spa a San Giorgio Jonico:

“Si è svolto a San Giorgio Jonico l'incontro coi rappresentanti dell’azienda campana LMC SpA, che, grazie anche al cofinanziamento regionale sta realizzando un nuovo stabilimento industriale nel settore aeronautico, nell’indotto aeronautico di Leonardo".

"Alla presenza del Sindaco di San Giorgio Jonico, delle ditte che stanno eseguendo i lavori al capannone e delle prime 22 maestranze - ha aggiunto Borraccino - abbiamo avuto modo di tastare lo stato di avanzamento dei lavori di questa nuova realtà produttiva, i cui lavori saranno ultimati a breve, infatti l’impianto entrerà a regime a Giugno".

Grazie infatti ad un PIA con la Regione Puglia, l’azienda campana LMC sta realizzando il nuovo stabilimento che progetterà e produrrà componenti per gli aerei della Boeing, di elevata fattura tecnologica, per un totale di una settantina di nuovi addetti, con in più una caratteristica vantaggiosissima: la leggerezza del materiale.

Altro aspetto importante è quello della completa eco compatibilità della produzione, non certo elemento trascurabile. Grazie infatti alla ricerca si progetteranno e produrranno componenti per Leonardo con materiali ecocompatibili capaci di abbattere i rifiuti da smaltire del 70%.





"Esprimo la personale soddisfazione per la realizzazione di questo progetto imprenditoriale - ha ribadito Borraccino - frutto della splendida interlocuzione avviata con l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, con Puglia Sviluppo oltre che con l’università campana Federico II. Confermo il nostro pieno sostegno, affinchè esso possa rappresentare una delle tante eccellenze che la Puglia vanta nel settore strategico dell’aerospazio”.

(gelormin i@affaritaliani.it)